Spotify, quali sono gli artisti italiani più ascoltati all’estero nel 2023?

La musica italiana è sempre più apprezzata, anche all’estero. Di fatto, secondo i dati del report “Loud&Clear“, pubblicati da Spotify, la metà dei ricavi degli artisti italiani proviene da ascoltatori internazionali che, attraverso lo streaming, stanno pian piano scoprendo le nostre proposte musicali.

Ed ecco che nel 2023 gli artisti italiani sono stati scoperti per la prima volta da nuovi ascoltatori oltre 2.7 miliardi di volte. Inoltre, nel 2023 sono cresciuti anche i ricavi relativi allo streaming, con oltre 1.200 artisti italiani che hanno generato più di 10.000 euro di royalties esclusivamente da Spotify, che ha versato più di 126 milioni di euro in royalties ai detentori dei diritti in Italia, segnando un aumento del 400% rispetto al 2017.

Questo, però, non vale per tutti gli artisti italiani. Oggi ci sono infatti più di 10 milioni di persone che hanno caricato almeno un brano su Spotify, ma oltre 5 milioni di questi non hanno raggiunto quota 100 ascolti totali del proprio catalogo.

LA MUSICA ITALIANA CONQUISTA GLI ASCOLTATORI INTERNAZIONALI, MA NON SOLO…

La musica italiana non è apprezzata soltanto all’estero, ma anche in patria. Di fatto, nel 2023, quasi l’80% dei brani presenti nella Top 50 italiana sono stati di artisti italiani, che sono andati a comporre anche la Top 10 Of The Year.

Insomma, la musica italiana sta benone e a dimostrarlo sono anche le certificazioni FIMI. Nell’ultimo anno il mercato italiano ha avuto infatti un tasso di crescita del 18,8%, uno dei più alti al mondo.

MA… QUALI SONO GLI ARTISTI ITALIANI PIÙ ASCOLTATI ALL’ESTERO?