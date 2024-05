Laura Pausini, “Birthday Paurty”: “Fai quello che ami con la gente che ami”

Il prossimo 16 maggio Laura Pausini spegnerà 50 candeline e, per l’occasione, ha deciso di festeggiare insieme ai suoi fan con un “Birthday Paurty” che si terrà ai Magazzini Generali di Milano.

“Fai quello che ami con la gente che ami”, ha scritto la cantante di Solarolo sui social. “Sarà una serata indimenticabile“.

Ma, cosa bisogna fare per partecipare? La festa di compleanno è riservata ai soci del fanclub ufficiale, il Laura4U.

Laura Pausini, “Birthday Paurty”

L’ultima grande festa che Laura Pausini ha organizzato per incontrare i propri fan risale allo scorso 2 dicembre, data in cui al 105 Stadium di Rimini si è tenuto il tradizionale incontro con gli iscritti al fanclub.

L’evento – “Launatici” – si sarebbe dovuto svolgere allo Stadio di Solarolo il 17 giugno 2023, data in cui era prevista anche l’inaugurazione della “Casa Museo” della Pausini, dove verranno raccolti tutti i premi, i vestiti di scena e gli oggetti importanti di questi primi trent’anni di carriera, che All Music Italia ha voluto celebrare consegnando alla cantante l’All Music Italia Awards (ne abbiamo parlato qui).