A 16 anni di distanza dalla loro ultima collaborazione, Laura Pausini torna al fianco di Luis Fonsi sulle note di “Roma“, il nuovo singolo dell’artista portoricano, già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Scritto dallo stesso Fonsi, il brano è un’intensa ballad in lingua spagnola, in cui emerge una certa complicità con Laura Pausini, che ha così commentato l’uscita di “Roma“: “Grazie Fonsi mio. La nostra amicizia è come la tua voce: unica, grande e indimenticabile”.

Parole che fanno eco a quelle di Luis: “Chiunque mi conosca sa quanto io ami e ammiri Laura. È la sorella che mi ha dato il dono della musica”.

LAURA PAUSINI E LUIS FONSI, “ROMA”

L’uscita del brano – che è accompagnato da un videoclip, diretto da Carlos Perez e girato in bianco e nero in un aeroporto di Miami – è stata annunciata sul palco del Kaseya Center dopo che i due artisti, legati da un’amicizia storica e speciale, hanno cantato “Inolvidable” di fronte ai 12mila spettatori accorsi per la tappa di Miami del Laura Pausini World Tour 2023/2024.

E, a proposito di concerti, pochi giorni fa la cantante di Solarolo ha annunciato due speciali appuntamenti live a Malaga (5 dicembre 2024) e Pamplona (7 dicembre 2024) per festeggiare insieme ai fan i 30 anni di carriera in Spagna.