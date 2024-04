Nuovo traguardo per Laura Pausini, tra le 25 donne più influenti della rivista People

La versione spagnola della rivista People – istituzione della stampa in Nord America – ha eletto Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024 (traguardo mai raggiunto prima da una italiana), insieme a tante altre donne della cultura e dello spettacolo, tra le quali possiamo annoverare: Selena Gomez, Sofía Vergara (Modern Family) e América Ferrera (Barbie).

“Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia che raramente si trova. Laura a avuto coraggio e dato voce alla difesa di cause importanti, come quella per i diritti umani”, ha scritto la prestigiosa rivista.

Poi, ha aggiunto: “Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo, perché la sua musica non risponde alle mode, ma all’onestà e all’eccellenza. Grazie per averci ispirato e per averci dato la speranza di sognare”.

Parole che hanno fatto emozionare la Pausini, che sui social ha così risposto: “Grazie People per avermi inclusa nella lista delle 25 donne più potenti… che grande onore! E grazie Kany Garcia per le tue parole, che mi hanno fatto venire la pelle d’oca su tutto il corpo! Quanto sono fortunata“.

LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024: LE DATE

Iniziato lo scorso febbraio 2023 con un’anteprima nei teatri e una straordinaria maratona live di tre concerti in ventiquattr’ore, il tour mondiale di Laura Pausini era destinato a concludersi a New York, la città che lo aveva inaugurato.

Ma, a seguito dell’enorme successo di ogni singola tappa, è stata aggiunta a grande richiesta un’ultima leg, “Laura Pausini World Tour Winter 2024“, che partirà con una doppia data nella rinomata arena O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per poi attraversare l’Europa e l’Italia.

Bis anche per la tappa milanese, che vanta ben sei date nel 2024, incoronando Laura unica donna tra le voci italiane e straniere a raggiungere questo risultato. Il gran finale è invece previsto a Messina, con uno speciale show di Capodanno.

4 Novembre 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

5 Novembre 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 Novembre 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 Novembre 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 Novembre 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 Novembre 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 Novembre 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 Novembre 2024 – MILANO @ FORUM

28 Novembre 2024 – MILANO @ FORUM

30 Novembre 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 Dicembre 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 Dicembre 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 Dicembre 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 Dicembre 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 Dicembre 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 Dicembre 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 Dicembre 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 Dicembre 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 Dicembre 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 Dicembre 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 Dicembre 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

31 Dicembre 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI