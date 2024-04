Laura Pausini: oltre 450.000 spettatori e sold out anche a New York per il 10° tour mondiale

Si è chiuso con uno straordinario live al The Theater At Madison Square Garden di New York, la leg americana del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024. Un concerto sold out che ha visto l’artista esibirsi in cinque lingue.

Spesso noi italiani non abbiamo la percezione esatta di quanto la Pausini sia amata all’estero e queste date americane con sold out in importanti città come Houston, Los Angeles, Miami, Orlando, Chicago e New York, ne è l’ennesima riprova.

Dall’inizio di questo imponente tour iniziato nei palasport italiani sono stati oltre 450.000 gli spettatori dei concerti prodotti e organizzati da Friends & Partners. Numeri che confermano un successo che è ancora forte e consolidato e che vede Laura Pausini assoluta regina tra le cantanti italiane donne più ascoltata al mondo su Spotify nonché unica donna ad aver messo a segno un sold out a San Siro da 70.000 spettatori.

Al di là delle mode il successo della cantante nata a Solarolo si rinnova di anno in anno al punto che questo tour ha registrato un incremento del 25% dei paganti con ben 57 date sold out. In alcuni appuntamenti l’artista ha voluto come Opening Act il cantautore, nonché autore di diversi suoi brani, Virginio.

Il prossimo inverno Laura tornerà live con un’ultima leg, LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, che partirà con una doppia data nella rinomata arena O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per poi attraversare l’Europa e l’Italia.

Il gran finale è previsto a Messina, con uno speciale show di Capodanno, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée.

Queste le date:

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

5 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

28 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

31 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

LAURA PAUSINI TORNA A DUETTARE CON LUIS FONSI

Nel nuovo album di Luis Fonsi, artista Portoricano che ha raggiunto il primo posto in classifica in 47 paese, ci sarà anche un po’ di Italia grazie ad un duetto con Laura Pausini.

L’annuncio è arrivato proprio dal palco di uno dei live della cantante in cui Fonsi è stato ospite negli scorsi giorni. E così a 16 anni dall’ultima volta, era il 2008 quando usciva “Todo Vuelve A Empezar”, i due artisti torneranno a collaborare sulle note di “Roma” prossimo singolo estratto dall’album del cantautore in uscita prossimamente.