Laura Pausini, consegnato al 105 Stadium di Rimini l’All Music Italia Awards (VIDEO)

Sabato 2 dicembre Laura Pausini ha incontrato i suoi fan a Rimini, al 105 Stadium, per il tradizionale appuntamento che ogni anno la vede condividere un’intero pomeriggio con i suoi estimatori, che arrivano da tutto il mondo.

In quest’occasione il nostro direttore, Massimiliano Longo, è stato invitato a salire sul palco per consegnare alla cantante di Solarolo l’All Music Italia Awards, per i trent’anni di carriera.

Laura Pausini riceve l’All Music Italia Awards

Durante il “Launatici“, questo il nome dell’edizione 2023 del raduno del fanclub, la Pausini ha cantato alcuni dei brani contenuti nel suo nuovo album “Anime Parallele”, ma non solo!

La cantante ha infatti ospitato sul palco le Syncronette, sue storiche amiche di Solarolo, con le quali ha giocato insieme ai fan al suon di “Eppure non è così” o “Eppure è così“, regalando infine al pubblico un duetto con Virginio, cantautore con il quale Laura ha scritto diversi brani, tra cui il singolo “Il primo passo sulla luna“.

A metà show è invece avvenuta la consegna dell’All Music Italia Awards per i trent’anni di carriera dell’artista che, negli ultimi due anni, è stata la più cercata e letta sul nostro sito.

Si tratta dunque di un riconoscimento molto importante, in quanto sottolinea l’attenzione e l’affetto incondizionato del pubblico, anche quando Laura non è presente sul mercato discografico con un disco.

Il premio sarà custodito all’interno della “Casa Museo” della cantante, che sarà inaugurata nei prossimi mesi e che ospiterà tutti i riconoscimenti vinti in tutto il mondo da Laura Pausini.

ALL MUSIC ITALIA AWARDS: LE PAROLE DEL DIRETTORE

Salito sul palco per la consegna dell’All Music Italia Awards il nostro direttore, Massimiliano Longo, ha voluto sottolineare nuovamente l’importanza nel mondo della musica di un’artista come Laura Pausini.

La cantante rappresenta infatti non solo un motivo di orgoglio per tutti gli italiani sparsi in giro nel mondo, ma – con i suoi trent’anni di carriera sempre ai vertici delle classifiche – rappresenta anche un esempio concreto e positivo di perseveranza e dedizione alla musica, intesa come lavoro.

“Nel nostro lavoro si può, anzi si deve, far critica. Ma si devono anche dare i giusti riconoscimenti al lavoro degli artisti. Al di là delle singole canzoni o dei singoli dischi, il talento è qualcosa di oggettivo. Come è oggettivo il fatto che questa donna non si è mai fermata e, per esempio, ha studiato quattro / cinque / sei lingue, non solo per cantare ma per poter comunicare in modo diretto con i suoi fan in tutto il mondo”, ha esordito il nostro direttore sul palco del 105 Stadium, per poi concludere: “Ad oggi, in Italia, non esiste un’artista che ha ancora la fame di una ragazzina e la voglia di dare come Laura Pausini“.

Qualche giorno dopo la consegna del premio, è iniziato ufficialmente il nuovo tour mondiale di Laura Pausini (qui potete trovare la scaletta e tutte le date).