Laura Pausini annuncia il suo singolo per l’estate 2023, “Il Primo passo sulla luna”

Laura Pausini Il primo passo sulla luna significato del testo del nuovo brano per l’estate 2023 in uscita a giugno.

In attesa di partecipare a Italia Loves Romagna, il grande concerto di beneficenza in cui Laura, insieme a molti altri cantanti italiani, canterà per raccogliere soldi per la sua Romagna (qui il cast e i dettagli) la Pausini è pronta a lanciare un nuovo singolo estratto dall’album in uscita nel 2023.

A poco più di tre mesi dal ritorno discografico avvenuto lo scorso 10 marzo con Un buon inizio, canzone che vede tra gli autori anche Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, per Laura Pausini è tempo de Il primo passo sulla luna.

L’artista tra l’altro ha ricevuto nei giorni scorsi una bellissima notizia ovvero la nomina come Persona dell’anno dalla Latin Recording Academy per il suo impegno artistico e umanitario (qui la notizia).

Laura Pausini Il primo passo sulla luna significato del brano

Il brano della cantante è stato anticipato sui social dalla copertina e da una frase che ne racchiude il significato: “È più facile che un sasso poi diventi piuma o far il primo passo sulla luna…“.

Come già avvenuto per il precedente singolo anche questa canzone uscirà, oltre che sulle piattaforme digitali, anche in versione vinile già in pre-order. Tra l’altro solo nella versione in vinile sarà possibile ascoltare un altro brano inedito, All’amore nostro.

Il primo passo sulla luna sarà lanciato in radio, sulle piattaforme digitali e in vinile venerdì 16 giugno 2023 per Warner Music Italy.

Il vinile sarà disponibile nella versione rosso trasparente naturale, in esclusiva sul sito Warner Shop, e in versione trasparente naturale su Warner Shop e Amazon.

Laura Pausini il primo passo sulla luna testo e audio

In arrivo da venerdì 16 giugno.