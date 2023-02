Laura Pausini chiude i festeggiamenti per i 30 anni di carriera e riparte con “Un buon inizio”

Laura Pausini Un buon inizio significato del testo del singolo che apre una nuova e importante fase nella carriera della cantante italiana più premiata e amata al mondo.

Il 27 febbraio 2023 è il giorno in cui Laura ha festeggiato 30 anni di carriera. Era infatti il 27 febbraio del 1993 quando la cantante veniva incoronata vincitrice della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con La solitudine e dava il via ad una carriera che non ha eguali nella storie della musica italiana.

Per festeggiare la cantante ha voluto realizzare una maratona live in 24 ore, in due continenti diversi e in tre città, New York, Madrid e Milano, recandosi lei stessa dai fortunati fan che sono riusciti a prenotare uno dei biglietti gratis per questi eventi…

“Volevo festeggiare in un modo nuovo, cercando di raggiungere io le persone che di solito raggiungono me. Ho verificato tante possibilità di città nel mondo ma ci tenevo a festeggiare in 24 ore e quando ho capito che sarei riuscita a concretizzarlo partendo da New York, poi andando a Madrid e atterrando a Milano, ho capito che tutto aveva un senso.”

E così Laura Pausini è partita alle 18 da New York con un live con 10 brani tratti dai primi dieci anni del suo repertorio. Le 18 del 26 febbraio che corrispondevano alla mezzanotte del 27 febbraio in Italia. Finito il live la cantante ha preso un volo ed è partita alla volta di Madrid per il secondo dei tre live. L’ultima tappa è a Milano, Teatro Carcano.

Con questa iniziativa mai realizzata prima nella storia della musica la Wonder Woman della musica italiana, titolo che le spetta a maggior ragione dopo questa maratona live, mette un punto ai suoi primi 30 anni di carriera e termina le celebrazioni. Ora si pensa al futuro.

Laura Pausini un buon inizio significato del brano

E il futuro della Pausini è un tour mondiale, con una serie di anteprime nelle piazze di Venezia e Siviglia (vedi qui) e, ancora prima, il primo singolo del nuovo album di inediti, Un buon inizio.

Gli ultimi anni per la cantante sono stati ricchi di soddisfazioni, tra tutte la vittoria del quarto Latin Grammy per la versione spagnola del suo ultimo album, Fatti sentire, quella del Golden Globe e la nomination all’Oscar per il brano Io sì (Seen).

Eppure anche “regina” della musica può vivere come qualsiasi persona i suoi momenti bui. Alcuni di questi la cantante li ha fatti intuire nella pellicola disponibile su Prime video, Laura Pausini Piacere di conoscerti, altri in svariate interviste.

Con i cambiamenti ai vertici della sua casa discografica, la Warner Music Italy, inizia una nuova fase, all’insegna della positività e dell’unione per la cantante. E anche da qui nasce il nuovo singolo, Un buon inizio, che nella versione spagnola si chiama Un buen inicio.

Il brano, in versione live, ha chiuso tutti e tre gli eventi live della cantante: “La canzone si chiama Un buono inizio e spero che sia veramente ‘Un buon inizio’ per tutti quanti…” ha detto prima di cantare.

Laura Pausini un buon inizio testo e audio

In arrivo