In attesa del nuovo singolo il ritorno live nelle piazze di Laura Pausini si arricchisce di nuove date

Laura Pausini Tour 2023.

L’anteprima del World Tour di Laura, forse il suo live più importante visto che coincide con i 30 anni di carriera della cantante, si arricchisce di nuovo appuntamenti.

Come sapete la cantante ha deciso di tornare a cantare, è la prima volta dal 1993, nelle piazze italiane. Del resto è proprio in questa location che si svolse il suo primo tour. Le location per il momento sono due e sono assolutamente suggestive: piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia.

L’artista, reduce dalle due nomination ai Premio Lo Nuestro nelle categorie “Artista Pop femminile dell’anno” e “Canzone dell’anno (pop/ballad) per il brano Scatola / Caja, è ormai quasi pronta a lanciare il nuovo singolo, un brano che vi sorprenderà parlando di vetri rotti sul pavimento ma anche di un nuovo inizio.

Del resto con la nuova dirigenza di Warner Music Italy con Pico Cibelli a capo e Gianluca Guido a dargli manforte la cantante riparte con il pieno appoggio della sua casa discografica.

Laura Pausini è stata nei giorni scorsi in Warner dove le è stata consegnato dalla nuova dirigenza uno speciale riconoscimento per i seguenti risultati raggiunti nel mondo, risultati unici per per un’artista italiana:

Artista italiana più ascoltata e premiata al mondo

oltre 75 milioni di dischi venduti

3,9 miliardi di stream a livello mondiale

1,7 miliardi di views su YouTube

1 grammy Awards

4 Latin Grammy Awards

1 Golden Globe

Candidata agli Oscars

Candidata agli Emmy Awards

oltre 45 premi internazionali

Prima donna sold out a San Siro

Prima donna in tour negli stadi

Laura Pausini tour 2023

Per la nuova data di Venezia del 2 luglio sarà disponibile il presale per i soli iscritti al fanclub dalle ore 17:00 del 30 gennaio. Dalle 17 del 31 gennaio parte la prevendita per tutti.

Per la data di Siviglia del 22 luglio i biglietti sono in vendita da lunedì 30 gennaio su Seetickets.

Ecco il nuovo calendario aggiornato: