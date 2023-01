Laura Pausini: un corridore annuncerà il nuovo singolo... nel frattempo arrivano due nuove nomination al Premio Lo Nuestro

Manca poco più di un mese al 27 febbraio, giorno in cui Laura Pausini festeggerà 30 anni di carriera, 30 lunghi anni sempre all’insegna della musica e del successo internazionale iniziati con l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo con La Solitudine. Nell’attesa l’artista, ormai quasi pronta a lanciare un nuovo singolo, ottiene due nuove nomination internazionali ai Premi Lo Nuestro.

Il Premio Lo Nuestro è un importantissimo riconoscimento nato nel 1989 nella quale vengono premiati i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo, presentato dalla rete televisiva americana Univision.

Laura Pausini, a partire dal 1995, ha ricevuto ben 20 nomination al Premio, comprese le due di quest’anno, vincendolo per ben quattro volte. Una come nuovo artista pop dell’anno, due volte come artista pop femminile dell’anno e, nel 2015, ha ricevuto il premio alla carriera.

Non solo, nel 2018 Laura ha anche presentato la manifestazione.

Esattamente un anno fa la cantante ha presentato dal vivo ai Premi Lo Nuestro la versione spagnola del suo ultimo singolo, Scatola (Caja) in collegamento da Roma. Ora arrivano due nomination: quella come artista pop femminile dell’anno e quella per la canzone dell’anno (pop/Ballad) relativo proprio a Caja.

La serata dei Premio Lo Nuestro si terrà il 23 febbraio prossimo.

Nuove soddisfazioni che arrivano poco prima del ritorno discografico, atteso con grande fermento, di Laura.

Laura Pausini una corsa verso il nuovo singolo…

Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato su Instagram un video in cui una grafica tridimensionale andava a comporre l’immagine di una clessidra e di un corridore. Questa immagine è diventata anche la nuova immagine profilo dei social di Laura Pausini.

Nella giornata di ieri è arrivata anche la data e l’orario dell’annuncio, probabilmente quello che ci svelerà quando arriverà il nuovo singolo di Laura Pausini, il primo estratto ufficiale dall’album in uscita nel 2023 a ben cinque anni di distanza da Fatti sentire.

Non ci resta quindi che aspettare il 25 gennaio 2023 alle ore 14 per sapere tutto su questa “corsa contro il tempo”.