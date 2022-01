Laura Pausini, fuori in tutto il mondo anche “Caja”, la versione spagnola di “Scatola”

Laura Pausini Caja texto. È uscito in tutto il mondo alle ore 20 del 20 gennaio 2022, Scatola, il nuovo singolo di Laura Pausini che farà parte della colonna sonora del film Amazon Prime Video LAURA PAUSINI – Piacere di conoscerti. Il brano ovviamente è fuori anche nella sua versione in spagnolo, Caja.

Laura del resto è amatissimi nei paesi latini, dal Sud America alla Spagna e ogni suo brano esce sempre anche in spagnolo (e spesso in portoghese e francese).

Qui a seguire trovate la versione in spagnolo di Scatola e il testo. Per la versione in italiano potete cliccare qui.

LAURA PAUSINI CAJA TESTO – LAURA PAUSINI CAJA TEXTO

¿Te acuerdas de que ayer

Tú y yo éramos una

En un viaje algo inseguro para

nuestra edad? Y

La ventana estaba abierta

Porque no nos preocupaba

Crecer o ese frío que separa

Y bailábamos con las notas de “Billie Jean”

Y casi rompíamos la cama

Felices y mal maquilladas

Yo te decía que quería cantar y tú

Dime qué querías ser

Y dime qué querías ser tú

Vi una caja vieja en mi desván

Entre mis lienzos de arte

Y te he encontrado en miles de recuerdos

Hechos para no olvidarme

Vi una caja vieja en mi desván

Estaba tu número y quise llamarte

Te he buscado, pero te esfumaste

Quién sabe si me has olvidado

Pero yo nunca te he olvidado

Pero yo nunca te he olvidado

Recuerda bien que yo, recuerda bien que tú

Somos igual a uno

Y ¿te acuerdas de que ayer

En el firmamento oscuro

Creíamos poder ver el futuro? Y

Aliadas con la noche

Con un miedo inocente

Le dábamos sentido a lo invisible

Y nos gustaban solo los libros románticos

Soñando con esas historias

Amando las más misteriosas

Yo te decía que quería casarme y tú

Dime qué querías ser

Y dime qué querías ser tú

Vi una caja vieja en mi desván

Entre mis lienzos de arte

Te he encontrado en miles de recuerdos

Hechos para no olvidarme

Vi una caja vieja en mi desván

Estaba tu número y quise llamarte

Te he buscado, pero te esfumaste

Quién sabe si me has olvidado

Quién sabe si me has olvidado

Pero yo nunca te he olvidado

Pero yo nunca te he olvidado

Recuerda bien que yo, recuerda bien que tú

Somos igual a uno

Pero yo nunca te he olvidado

Pero yo nunca te he olvidado

Recuerda bien que yo, recuerda bien que tú

Somos igual a uno