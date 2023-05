Annunciato il cast del concerto evento ITALIA LOVES ROMAGNA. I big della musica italiana live insieme per la Romagna

ITALIA LOVES ROMAGNA cast del grande concerto solidale che prenderà vita per aiutare l’Emilia Romagna a rialzarsi dai grandissimi danni causati dall’alluvione. Da Laura Pausini a Blanco, da Ligabue a Elodie.

Il governo durante la pandemia da Covid-19 si è spesso dimenticato di loro, artisti e lavoratori dello spettacolo, lasciandoli soli e senza aiuti concreti ma gli artisti italiani, i lavoratori dello spettacolo e i loro staff dimostrano ancora una volta la loro grandezza e non si dimenticano dell’Italia nemmeno questa volta.

Così, dopo eventi del passato come Amiche per l’Abruzzo o Italia Loves Emilia, si uniscono ora in un grande concerto solidale previsto per il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia, ex Campovolo, ITALIA LOVES ROMAGNA.

11 anni dopo “ITALIA LOVES EMILIA”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna, la musica italiana torna ad unirsi sul palco per aiutare concretamente la Romagna e i suoi abitanti.

