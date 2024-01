Eros Ramazzotti, Giorgia e Gigliola Cinquetti a Sanremo per omaggiare tre grandi canzoni

Dopo Giovanni Allevi e Roberto Bolle arrivano nuovi annunci da parte di Amadeus per quel che riguarda gli ospiti del Festival di Sanremo 2024… tornano all’Ariston Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti.

La cantante sarà all’Ariston per cantare “Non ho l’età“, brano che proprio quest’anno compie 60 anni. Con questa stessa canzone tra l’altro Gigliola fu la prima italiana a vincere l’Eurovision.

Il secondo degli omaggi a grandi brani del passato sarà invece fatto da una delle presentatrici della kermesse, Giorgia. Sul palco con Amadeus nella serata del mercoledì, l’artista celebrerà l’anniversario del brano con cui debutto al Festival, “E poi“. La canzone compie 30 anni nel 2024.

E infine ci sarà Eros Ramazzotti. Il cantautore è reduce da un tour mondiale che ha praticamente collezionato sold out in tutto il pianeta (vedi qui). La sua storia, come per altri grandi artisti italiani noti in tutto il mondo, Laura Pausini e Andrea Bocelli per fare due nomi, è legata al Festival di Sanremo. Nel 1984 infatti il cantautore vinse la kermesse tra le Nuove proposte con “Terra Promessa“.

Ci tornò quindi in gara tra i big nel 1985 (sesto posto e oltre un milione di copie con “Una storia importante“) e nel 1986 quando vinse con “Adesso tu“.

Le apparizioni successive tutte da Super Ospite e, in un caso, da autore (1995, “Come saprei“).

Anche Eros torna al Festival di Sanremo per celebrare un brano, quello che lo ha lanciato. “Terra promessa” compie infatti 40 anni proprio nel 2024.

L’artista sarà sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 8 febbraio. Ramazzotti è pronto quindi a tornare dove tutto è iniziato ma con un bagaglio musicale che conta tantissimi hit, 70 milioni di dischi venduti e quasi 3 miliardi di ascolti globali.

Lo scorso anno tra l’altro Eros fu ospite di Ultimo nella serata delle cover per cantare proprio un medley dei suoi più grandi successi.