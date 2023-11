Amadeus annuncia il primo ospite del Festival di Sanremo: il maestro Giovanni Allevi

In attesa che domenica 3 dicembre arrivi l’annuncio dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 Amadeus il 27 novembre al Tg1 delle 20 ha annunciato il primo ospite della kermesse, un nome importante che al momento sta ancora combattendo una dura battaglia… Giovanni Allevi.

Era giugno del 2022 quando il compositore e pianista comunicò attraverso i propri social di essere affetto da un Mieloma che lo avrebbe tenuto lontano dal palco:

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Nel corso dei mesi l’artista non ha mancato di tenere informati tutti i suoi fan ed estimatori sul suo stato di salute, momento di debolezza compresi.

GIOVANNI ALLEVI ospite al Festival di sanremo 2024

Ospite in studio al Tg1 Amadeus ha anticipato che mercoledì, sempre dal TG1, annuncerà i nomi delle persone che lo affiancheranno alla conduzione del Festival di Sanremo 2024. Prima però ha voluto dare un annuncio per lui molto importante…

“Ho voluto iniziare questa sera con qualcosa di particolare, qualcosa che va al di là della musica, che tocca le corde del sentimento di una persona che io ammiro, non solo musicalmente, ma anche umanamente parlando.

Una persona che con il suo pianoforte ha affascinato milioni di fan nei teatri di in tutto il mondo poi all’improvviso una malattia insidiosa lo ha costretto ad abbandonare le scene per affrontare la sua battaglia più dura, battaglia che non è ancora del tutto vinta, ma la sua passione e la sua forza di volontà superano la sofferenza.

Il Maestro Giovanni Allevi torna sul palco a suonare dal vivo durante la settimana del Festival di Sanremo, esattamente mercoledì 7 febbraio, proprio dal Teatro Ariston“.

In collegamento video, cappellino in testa, viso provato dalla malattia ma al tempo stesso gli occhi luminosi di chi non vede l’ora di tornare su un palco, Giovanni Allevi ha mandato un video messaggio per gli spettatori:

“Un saluto affettuoso a tutti i telespettatori. Sono Giovanni Allevi e sono grato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia non ancora vinta. Sarò la voce di tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus, ci vediamo a Sanremo, Ciao“.

Amadeus ha spiegato di essere stato a trovare Allevi a casa sua e di aver parlato con lui della sua battaglia che sta combattendo e che sta vincendo lui al momento…

“Il fatto che dopo quasi due anni torni a suonare sul palcoscenico sarà uno dei momenti più emozionanti di questo Sanremo“.