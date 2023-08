Eros Ramazzotti è il re del mondo: il tour mondiale si chiude con 82 sold out su 86 show

Quasi un anno fa, il 16 settembre del 2022, usciva Battito infinito, 15esimo album in studio di Eros Ramazzotti. Un giorno prima, il 15 settembre partiva da Siviglia il tour mondiale del cantautore… un tour che ha segnato un nuovo record nella carriera di Eros, e non solo.

Se le vendite del nuovo album hanno risentito del momento difficile che, nell’epoca dello streaming, vivono alcuni degli alfieri del pop italiano, per esempio Tiziano Ferro, i numeri dei live, quelli dell’affetto concreto del pubblico, in tutto il mondo, parlano chiaro.

Si parla infatti di un tour con 86 spettacoli in calendario tra Italia, Europa, America Latina e America del Nord. Un tour che ha visto andare sold out ben 82 di questi appuntamenti.

Per i più curiosi l’obiettivo non è stato raggiunto a Quito nell’Ecuador, Bordeux in Francia, Lodz in Polonia e Tallin in Estonia.

Parliamo di un avventura live durata 12 mesi che ha toccato 35 paesi del mondo dando lavoro ad un super team di oltre 100 persone, vere eccellenze italiane come le ha definite il manager di Eros Ramazzotti, Gaetano Puglisi.

Un grande successo quindi per questo Battito infinito live, numeri che definiscono Eros come un’eccellenza del pop italiano nel mondo con una carriera che non conosce stop da oltre 40 anni.

L’album Battito infinito (qui la nostra recensione) ha conquistato il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute ed è stato promosso dall’artista nel periodo che va da settembre a novembre del 2022 con i singoli Ama, Sono e Gli ultimi romantici.