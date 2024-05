Dopo la vittoria dei Beatport Awards per il remix dell’anno “Supermode – Tell Me Why (Meduza Remix)“, i Meduza firmano la canzone ufficiale di Uefa Euro 2024, “Fire“, che vede il trio elettronico italiano collaborare con gli OneRepublic, nominati ai Grammy, e con la cantautrice tedesca Leony.

“Ora più che mai, il potere della musica di unire le persone è innegabile. Siamo entusiasti dell’uscita di Fire, l’inno ufficiale di UEFA EURO 2024, e ci auguriamo che la canzone accenda la passione degli amanti del calcio e della musica di tutto il mondo, riunendoli per festeggiare”.

Presentato dal vivo in occasione di una performance a sorpresa durante l’evento dei Meduza Our House in occasione della Miami Music Week, “Fire” fonde la tanto amata produzione house dei Meduza, gli avvincenti paesaggi sonori degli OneRepublic e l’esperienza pop di Leony in un unico brano, che incarna il fervore e lo spirito degli appassionati di calcio, offrendo un’emozionante anticipazione dell’imminente celebrazione calcistica.

E, proprio a questo proposito, i Meduza si esibiranno alla cerimonia di chiusura di Uefa Euro 2024, che si terrà a Berlino il 14 luglio.

I Meduza firmano la canzone ufficiale di Uefa Euro 2024: “Fire”

Festival che riunisce tifosi da ogni angolo del mondo, Uefa Euro 2024 è in programma dal 14 giugno al 14 luglio in dieci città ospitanti tedesche: Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda.