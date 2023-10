Meduza, il primo album è l’omonimo MEDUZA con le loro hit e nuovi inediti

Meduza è sinonimo di qualità italiana dance nel mondo ormai da anni, da quando Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio hanno pubblicato la hit Piece Of Your Heart e, via via, tutte le altre.

A coronare l’ennesimo anno di grandi successi, i Meduza hanno finalmente sciolto le riserve e pubblicato l’album omonimo MEDUZA, composto da due differenti anime artistiche chiamate Room 1 e Room 2.

Tra radio house e club underground, l’album comprende tutte le grandi canzoni che in questi anni hanno reso i Meduza i dj italiani più ascoltati e suonati al mondo.

“Questo EP è un traguardo che ci rende molto orgogliosi, non ci saremmo mai aspettati tanto amore e siamo molto grati a tutte le persone con cui abbiamo lavorato e a tutti quelli che in ogni parte del mondo ci hanno sostenuto e seguito.

Ascoltare questo disco è come entrare in un locale che ha due sale: la principale dove tutti cantano e quella con tutt’altro tipo di vibes, suoni più sperimentali e ricercati.” raccontano i Meduza.

i meduza tra room 1 e room 2

Da una parte di MEDUZA c’è Room 1, la faccia radio house, vera e propria carrellata di intramontabili hit, che si apre con il beat travolgente di Phone e che continua con Piece Of Your Heart, Lose Control, Paradise, Tell It To My Heart e Bad Memories.

Dall’altra Room 2, il lato club underground con gli inediti Ecstasy, Obsession e Back Again, affiancati dalle già note Everything You Have Done (Meduza Edit), Upside Down e Friends, a evidenziare ancora una volta il fondamentale background di Mattia, Simone e Luca.

L’artwork e i visual del nuovo EP sono stati realizzati grazie alla collaborazione con il pluripremiato Highston Studio di Tom Highston (tra i suoi lavori, progetti con The Rolling Stones, U2, Lady Gaga, The Chemical Brothers, Massive Attack, Nick Cave e molti altri).