Andrea Bocelli 30: The Celebration, tre giorni di musica con tantissime superstar internazionali

In occasione dei suoi trent’anni di carriera, Andrea Bocelli celebra questo importante traguardo con tre giorni di musica sulle colline toscane, che vedranno alternarsi un numero senza precedenti di superstar internazionali, pronte ad arrivare in Italia solo per Andrea Bocelli 30: The Celebration.

Si tratta di un evento mai visto prima in Italia, che si svolgerà nell’ormai celebre Teatro del Silenzio di Lajatico, in Toscana, lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19 luglio 2024.

Dalle tre serate nascerà poi un film-concerto, che verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo. Prodotta da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e CITYSOUND & Events, la pellicola sarà diretta dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench.

Il direttore creativo dell’evento sarà invece Francisco Negrin, due volte candidato all’Olivier Award, che porterà la sua visione unica nel cuore della Toscana.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration: la location

Con un paesaggio di ineguagliabile bellezza, il Teatro del Silenzio si anima solo una volta ogni estate. La scenografia rappresenta una meridiana che si erge nell’epicentro del lago, protetta da un muro di pietra, e che abbraccia e struttura la terra circostante sotto il cielo notturno, guidando il pubblico e gli artisti.

“Da bambino ho imparato a sognare il mio futuro nel silenzio incantato di queste colline. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato i miei sogni d’infanzia a diventare realtà con un concerto indimenticabile”.

