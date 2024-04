Universal Music Publishing firma un accordo editoriale esclusivo con Andrea Bocelli

Nella giornata del 10 aprile arriva a mezzo comunicato stampa la notizia che Universal Music Publishing Group, la divisione editoriale leader a livello mondiale di Universal Music Group, ha firmato un accordo editoriale globale esclusivo con Andrea Bocelli attraverso il dipartimento Classics & Screen di UMPG.

Proprio nell’anno in cui l’artista festeggia 30 anni di carriera inizia questo nuovo percorso in cui UMPG rappresenterà i futuri lavori di Bocelli, così come fatto con il suo ultimo album, “A Family Christmas con oltre 500.000 copie vendute in tutto il mondo.

Ad oggi Andrea Bocelli ha venduto oltre 90 milioni di album e generato più di 16 miliardi di stream. Il tenore è diventato l’ambasciatore di lunga data della cultura italiana nel mondo e ha attirato l’attenzione di tutto il mondo nel 2020 con il suo evento da record “Music for Hope“, diventato una delle più grandi esibizioni musicali in live streaming di tutti i tempi.

Nel corso della sua illustre carriera, Bocelli ha ricevuto sei nomination ai Grammy Award, sei nomination ai Latin Grammy Award, un Golden Globe, sette Classical BRIT, sette World Music Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Non solo, Bocelli si è anche esibito per quattro presidenti degli Stati Uniti d’America, quattro Papi, la famiglia reale britannica e molti primi ministri cantando in cerimonie in tutto il mondo tra cui le Olimpiadi, la Coppa del Mondo, la cerimonia di apertura di UEFA Euro 2020, la finale di Premier League, il Pallone d’Oro, l’Esposizione Universale di Shanghai nel 2010 e di Milano nel 2015.

Recentemente cantato alla 24esima edizione dei Latin GRAMMY Awards e alla 96esima edizione degli Oscar. Diventerà anche il primo artista classico della storia a essere il protagonista del BST Hyde Park 2024 di Londra.

ANDREA BOCELLI firma con Universal Music Publishing Group

Veronica Berti Bocelli e Francesco Pasquero (Andrea Bocelli Management team) hanno dichiarato:

“Siamo onorati di entrare a far parte della famiglia di Universal Music Publishing Group. Dopo la lunga partnership con Universal Music Group, questa collaborazione segna una pietra miliare significativa nel viaggio di Andrea.

Mentre celebriamo il suo 30° anniversario di carriera quest’anno con un Best of e il mega evento del Teatro del Silenzio 2024, siamo entusiasti di continuare ad espandere l’eredità di Andrea e raggiungere traguardi ancora più alti con il supporto di UMPG e UMG”.

Natasha Baldwin, vicepresidente esecutivo di Classics and Screen presso UMPG, ha dichiarato:

“Andrea Bocelli non è solo un leggendario tenore, ma un artista che ha stabilito il suo posto nel canone della musica classica e popolare. Mentre celebriamo il suo terzo decennio nel settore e gli immensi contributi alla storia della musica, siamo assolutamente entusiasti di dare il benvenuto ad Andrea nella famiglia UMPG Classics & Screen come suo editore globale”.

Il nuovo accordo editoriale si basa sullo storico rapporto di Andrea Bocelli con Universal Music Group, che ha distribuito i suoi album per oltre un quarto di secolo attraverso il rapporto di lunga data con Sugar Music. Nel 2021, Bocelli ha firmato per la prima volta direttamente con la UMG dopo oltre 25 anni di collaborazione (con Decca Records UK), in un accordo discografico globale.