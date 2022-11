Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia presenta l’album “A family Christmas”: Una fiaba, un disco, un evento mondiale su YouTube

Sembrava di essere dentro un film di Natale, questa la scenografia che si è presentata davanti alla stampa intervenuta per la presentazione dell’album A Family Christmas di Andrea Bocelli e dei figli Virginia, 10 anni e Matteo, 25 nella Sala dell’Orologio del Museo del Novecento di Milano.

Un divano bianco, due bellissimi alberi di Natale addobbati con luci calde e tanti regali sotto: scatole bianche con fiocchi dorati. Sullo sfondo, le meravigliose e immense vetrate che lasciavano vedere il Duomo di Milano, in tutta la sua maestosità. E loro tre. Vestiti di bianco e oro, quasi da sembrare eterei, dolcissimi.

Nell’insieme, una immagine da cartellone dei migliori film di Natale della Disney. Padre e figli uniscono per la prima volta le loro voci in un disco A Family Christmas (Decca/Capitol Records) che, pubblicato il 21 ottobre in tutto il mondo, vedrà una speciale edizione da collezione dedicata all’Italia, in uscita il prossimo 25 novembre.

L’album nella nuova versione italiana conterrà tutta la tracklist dell’edizione mondiale, con l’aggiunta di due bonus track, Cantique de Noel e una nuova versione di Buon

Natale”.

I tre raccontano della nascita del progetto.

Inizia il papà:

“L’idea è nata dalle nostre etichette discografiche mentre io ero in giro per concerti e Matteo stava registrando il suo album. Siamo stati aiutati dal produttore del disco per la scelta dei brani. È stato importante realizzare questo disco per il messaggio che portiamo. Il valore della famiglia, la bellezza di stare insieme. Per me non si tratta di un lavoro, ma come diceva Tiziano Terzani ‘Io non ho mai lavorato perché ho sempre fatto quello che mi piaceva.'”

Aggiunge poi di sentirsi un privilegiato perché sa di regalare emozioni “Cerco di essere grato alla vita ogni giorno”.

Alla sua voce si aggiunge quella di Matteo Bocelli:

“E’ stato un percorso incredibile. Ho messo in pausa il mio lavoro discografico per realizzare questo progetto con la mia famiglia.

Avevamo tempi stretti e abbiamo registrato tutti i giorni, fino alle 5 del mattino! Speriamo di riuscire a emozionare, almeno quanto ci siamo emozionati noi!“

Ma la vera protagonista è sicuramente Virginia. Con i suoi 10 anni, la sua timidezza di bambina ma anche la sua preparazione ad affrontare il pubblico, perché è figlia d’arte, ha sempre respirato un’aria di notorietà e soprattutto ha già calcato palchi importanti e conosciuto le persone più influenti del mondo, uno su tutti il Presidente Biden, per il quale ha cantato e che prendendola per mano l’ha portata a visitare la Casa Bianca.

Racconta un episodio così esclusivo come se stesse parlando del pomeriggio a casa di una amica e poi guarda la mamma, seduta in prima fila come a chiedere se ha parlato bene…

“Cantare sul palco mi emoziona e mi spaventa. Chiedo a babbo di stare sul palco con me per rassicurarmi ma poi quando inizio l’esibizione mi calmo e ce la faccio sempre”

Andrea Bocelli A family christmas l’evento live con matteo e virginia

La famiglia Bocelli sarà anche protagonista di uno streaming mondiale in partnership con YouTube. Sarà un prodotto unico nel suo genere, sarà una fiaba, un concerto e un

evento insieme, realizzato tra il Castello e le strade di Gressoney.

La première si terrà in esclusiva mondiale su YouTube il 4 dicembre, mentre la watch page partirà il 28 novembre.

Il concerto evento sarà poi disponibile in un formato completo sul canale americano TBN dal 16 dicembre, in anteprima mondiale in America ed a seguire in tutto il mondo.