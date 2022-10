Quest’anno il disco di Natale è di famiglia con Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia

Andrea Bocelli A family Christmas tracklist. Arriverà con quasi due mesi di anticipo il disco di Natale del 2022. Uscirà infatti il 21 ottobre A Family Christmas, album che vedrà Andrea Bocelli cantare brani natalizi noti in tutto il mondo, ma anche un brano inedito a tema, con i figli Matteo Bocelli e Virginia Bocelli.

A Family Christmas sarà fuori per Decca / Capitol Records / Universal Music Italy e metterà per la prima volta insieme in un progetto discografico Andrea Bocelli con il figlio 26enne Matteo, già attivo da qualche anno nel mondo della musica, e la piccola Virginia di 10 anni.

Andrea Bocelli A family Christmas tracklist del progetto

Il disco conterrà nuove interpretazioni di canti tradizionali arrangiati per tutte e tre le voci. In tracklist trovano spazio per esempio Away in a Manger (brano nato tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900) e Joy To The World (scritta nel 1700 da Isaac Watts) oltre a grandi classici come Feliz Navidad ma anche canzoni come Over the Rainbow.

Il Giorno Piu Speciale è invece la canzone inedita scritta da Federica Abbate, Cheope, Francesco “Catitti” Katoo e Andrea Bocelli.

La produzione di questo attesissimo progetto è stata affidata al compositore pluricandidato ai Grammy Awards Stephan Moccio già al lavoro con Celine Dion, The Weeknd, Miley Cyrus e Barbra Streisand.

Questa la tracklist. Tra l’altro tre brani A Merry Little Christmas, Over the Rainbow e The Greatest Gift.

Do You Hear What I Hear? Away in a Manger Feliz Navidad The First Noël Have Yourself a Merry Little Christmas Over the Rainbow Buon Natale Joy To The World The Greatest Gift When Christmas Comes to Town Happy Xmas (War is Over) Il Giorno Più Speciale I’ll Be Home for Christmas

L’appuntamento è quindi per il 21 ottobre in formato cd, vinile e in digitale.