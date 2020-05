E’ uscita una nuova versione di Can You Feel The Love Tonight, interpretata da Matteo Bocelli per Disney. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film Il Re Leone, è il primo singolo della raccolta Disney Goes Classical, progetto internazionale con le più belle colonne sonore dei film Walt Disney.

L’azienda americana ha scelto proprio Matteo Bocelli per il lancio mondiale di Disney Goes Classical, in cui le storiche colonne sonore sono rilette in una veste nuova e sorprendente.

L’artista toscano è al momento al lavoro per la registrazione del suo atteso album di debutto discografico la cui uscita è prevista a fine anno con la storica etichetta americana Capitol Records (Qui il nostro articolo sulla firma del contratto). In Italia il progetto sarà pubblicato da Sugar.

In Can You Feel The Love Tonight Matteo Bocelli è accompagnato dalla prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra.

Il brano è stato scritto da Elton John e Tim Rice e ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale nel 1994 ed è stato anche inserito nel remake live-action del 2019.

Non è la prima volta che Matteo collabora con Disney. Il suo brano in duetto con il padre Andrea Fall on Me è stato scelto per i titoli di coda de Lo schiaccianoci e i quattro regni, il cui video ha superato i 70 milioni di views su YouTube e 40 milioni di ascolti su Spotify.

MATTEO BOCELLI PER DISNEY

L’album Disney goes Classical è nato dall’eccezionale unione di Decca Records e Walt Disney Records e sarà pubblicato il prossimo 2 ottobre in tutto il mondo.

Saranno presenti i temi più amati della Disney ri-orchestrati dalla Royal Philarmonic Orchestra e registrati negli Abbey Road Studios di Londra.

Ecco la tracklist di Disney Goes Classical:

1. Colours of the Wind from Pocahontas

2. A Whole New World from Aladdin

3. Let It Go ft Lindsey Stirling from Frozen

4. The Bare Necessities from The Jungle Book

5. How Far I’ll Go from Moana

6. When You Wish Upon a Star feat. Renée Fleming from Pinocchio

7. When Somebody Loved Me feat. The Opera Men from Toy Story

8. Tale as Old as Time from Beauty and the Beast

9. Go the Distance from Hercules

10. Overture from Mary Poppins

11. Part of Your World ft Kaori Muraji from The Little Mermaid

12. Can You Feel the Love Tonight feat. Matteo Bocelli from The Lion King

13. I See the Light from Tangled

14. Reflection from Mulan

15. Almost There from The Princess and the Frog