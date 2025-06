Einaudi vs Einaudi il nuovo progetto di Ludovico Einaudi e del figlio Leo prima del tour mondiale

Ludovico Einaudi presenta un progetto speciale e profondamente personale Einaudi vs Einaudi. Una collaborazione inedita con il figlio Leo Einaudi, poliedrico musicista, cantante, autore, produttore e arrangiatore.

L’EP digitale, in uscita il prossimo 29 agosto per DECCA arriva dopo una tournée iniziata lo scorso autunno che ha riscosso grande successo nei più prestigiosi teatri d’Europa e Asia e un ciclo di concerti sold out nelle principali arene europee.

Einaudi vs Einaudi propone una rilettura di otto brani tratti dall’ultimo album di successo The Summer Portraits.

Il primo singolo estratto dal progetto, Rose Bay (Reworked by Leo Einaudi), è già disponibile in tutte le piattaforme digitali.

Il progetto è frutto di un’intesa creativa maturata negli anni tra padre e figlio e Einaudi vs Einaudi nasce dall’incontro tra due visioni artistiche affini ma distinte. Leo Einaudi reinterpreta le composizioni del padre, mantenendone intatto lo spirito, arricchendole con nuovi colori sonori, intrecciando elementi elettronici e strutture ritmiche in un viaggio immersivo e contemporaneo.

Einaudi vs Einaudi

Ludovico Einaudi dice: “Da alcuni anni porto avanti un dialogo musicale con Leo, iniziato con l’ascolto reciproco dei nostri lavori e proseguito con la collaborazione su diversi progetti, colonne sonore e altro ancora.

Tra noi c’è sempre stata una profonda sintonia e, pur avendo una natura musicale affine alla mia, Leo possiede una sensibilità del tutto personale. È per questo che Einaudi vs Einaudi, rework di The Summer Portraits, offre uno sguardo nuovo sulle mie composizioni, rinnovandole con freschezza e al tempo stesso rispettandone lo spirito originale”

Leo Einaudi aggiunge “Fin dalle origini della nostra connessione musicale, il lavoro con mio padre è stato segnato da una profonda complicità e da una vera sintonia di idee.

C’è sempre stata una grandissima naturalezza nel nostro modo di collaborare. Reinterpretare le sue musiche è stato un processo altrettanto fluido, un percorso costante di scoperta dei dettagli che abitano la sua musica. Mi ha permesso di vederla sotto nuove luci, di lasciar entrare quei frammenti nel mio immaginario e di trasformarli in qualcosa di nuovo, qualcosa che ne rispetta l’essenza, ma che al tempo stesso le dona una nuova forma”

