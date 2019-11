Ludovico Einaudi chiude il capitolo “Seven days Walking” con un cofanetto

Ludovico Einaudi Seven Days Walking, capitolo finale.

A marzo scorso il celebre compositore ha pubblicato Seven days Walking 1, primo capitolo di un’opera in 7 volumi uscita a cadenza mensile.

Il 22 novembre prossimo Universal Classic concluderà questo percorso e raccoglierà in un cofanetto ad edizione limitata tutti i volumi di Seven Days Walking.

L’opera con questo cofanetto esce per la prima volta in formato fisico. Fino ad oggi infatti i capitoli dal Day two al Day Six erano stati pubblicati solo in digitale.

Il successo di Seven Day Walking è stato immediato fin dalla pubblicazione del Day One, album classico che ha stabilito il record di streaming nella prima settimana di uscita, consentendo a Ludovico Einaudi di superare i 2 milioni di stream al giorno e dominare le classifiche classiche mondiali anche con i successivi volumi.

Seven Days Walking nasce dalle sensazioni raccolte nel corso di una camminata lungo lo stesso percorso nell’arco di sette giorni, sette episodi che seguono il concetto del “tema e variazioni”: dal “Day One” che rappresenta la “matrice” alle variazioni che vanno dal “Day Two” al “Day Six” e per concludersi con il “Day Seven” che raccoglie i brani più significativi dell’intero percorso eseguiti per piano solo.

Un successo che è anche live grazie ad un tour mondiale, tutt’ora in corso, che continua a registrare il tutto esaurito.

Queste le date italiane:

3 dicembre Milano Teatro Dal Verme

4 dicembre Milano Teatro Dal Verme

5 dicembre Milano Teatro Dal Verme

6 dicembre Milano Teatro Dal Verme

8 dicembre Milano Teatro Dal Verme

12 dicembre Milano Teatro Dal Verme

13 dicembre Milano Teatro Dal Verme

14 dicembre Milano Teatro Dal Verme

15 dicembre Milano Teatro Dal Verme

17 dicembre Milano Teatro Dal Verme