23 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
23 Settembre 2025

“Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma” è il primo libro dedicato al celebre pianista

Il libro, scritto da Enzo Gentile, raccoglie quasi 50 testimonianze inedite di artisti che hanno lavorato con il compositore

News di Fabio Gattone
"Ludovico Einaudi - La musica, le origini, l'enigma" è il primo libro dedicato al pianista
Condividi su:

Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma è il primo libro dedicato interamente al grande pianista e compositore italiano. L’opera, scritta da Enzo Gentile (edita da Cluster-A – Collana Prisma), è disponibile in libreria e negli store digitali dal 19 settembre 2025.

Il volume racconta il percorso umano e artistico di Ludovico Einaudi prima dell’affermazione internazionale come compositore e concertista. Esplora le sue origini e la sua dimensione più intima: dalle prime esperienze con i gruppi rock nelle cantine di Torino al diploma in Composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ed ancora, gli studi nel campo della musica contemporanea, le prime esibizioni sul palco, per giungere al successo internazionale con tour sold out in tutto il mondo.

Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma propone una narrazione vivida e personale, accompagnata da fotografie. La prefazione del libro è stata scritta dalla musicista e arpista Cecilia Chailly. La postfazione è a cura dell’architetto Stefano Boeri.

L’autore Enzo Gentile (nella foto qui sotto) ha selezionato una serie di dichiarazioni rilasciate da Ludovico Einaudi nel corso di rare interviste. Ha poi arricchito l’opera con una lettera scritta dal celebre pianista all’amico, scrittore, musicologo e conduttore radiofonico Paolo Terni per il suo libro Il respiro della musica.

"Ludovico Einaudi - La musica, le origini, l'enigma" è il primo libro dedicato al pianista

In Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma, Enzo Gentile ha raccolto quasi 50 testimonianze inedite. Sono presenti ricordi di musicisti, registi, coreografi, sceneggiatori e artisti che hanno lavorato con il compositore. Tra questi, il regista e scrittore Roberto Andò, il compositore e direttore d’orchestra Carlo Boccadoro, il pianista e compositore Michele Braga. Ed ancora, lo scrittore Andrea De Carlo, il performer e coreografo Daniel Ezralow, il compositore e trombettista jazz Paolo Fresu, il pianista e compositore Paolo Jannacci, il musicista Franco Mussida, l’autore, arrangiatore e produttore Massimiliano Pani. Solo per citarne alcuni.

Questo volume su Ludovico Einaudi si aggiunge alle altre biografie critiche scritte da Enzo Gentile su Fabrizio De André (2018) ed Enzo Jannacci (2023).

"Ludovico Einaudi - La musica, le origini, l'enigma" è il primo libro dedicato al pianista

All Music Italia

Articoli più letti

Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Logo Amici 2025 anticipazioni prima puntata pomeridiano 2

Esclusiva AMI: quattro nomi che dovremmo vedere nella prima puntata di Amici 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Luca Jurman fa un appello a favore degli ex-talent di Amici e X Factor 4

Gli "ex-talent" dimenticati, l'appello di Luca Jurman: "Rimettete le loro esibizioni, vanno ricordati"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 5

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 6

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 8

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 9

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025

Cerca su A.M.I.