“Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma” è il primo libro dedicato al celebre pianista

Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma è il primo libro dedicato interamente al grande pianista e compositore italiano. L’opera, scritta da Enzo Gentile (edita da Cluster-A – Collana Prisma), è disponibile in libreria e negli store digitali dal 19 settembre 2025.

Il volume racconta il percorso umano e artistico di Ludovico Einaudi prima dell’affermazione internazionale come compositore e concertista. Esplora le sue origini e la sua dimensione più intima: dalle prime esperienze con i gruppi rock nelle cantine di Torino al diploma in Composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ed ancora, gli studi nel campo della musica contemporanea, le prime esibizioni sul palco, per giungere al successo internazionale con tour sold out in tutto il mondo.

Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma propone una narrazione vivida e personale, accompagnata da fotografie. La prefazione del libro è stata scritta dalla musicista e arpista Cecilia Chailly. La postfazione è a cura dell’architetto Stefano Boeri.

L’autore Enzo Gentile (nella foto qui sotto) ha selezionato una serie di dichiarazioni rilasciate da Ludovico Einaudi nel corso di rare interviste. Ha poi arricchito l’opera con una lettera scritta dal celebre pianista all’amico, scrittore, musicologo e conduttore radiofonico Paolo Terni per il suo libro Il respiro della musica.

In Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma, Enzo Gentile ha raccolto quasi 50 testimonianze inedite. Sono presenti ricordi di musicisti, registi, coreografi, sceneggiatori e artisti che hanno lavorato con il compositore. Tra questi, il regista e scrittore Roberto Andò, il compositore e direttore d’orchestra Carlo Boccadoro, il pianista e compositore Michele Braga. Ed ancora, lo scrittore Andrea De Carlo, il performer e coreografo Daniel Ezralow, il compositore e trombettista jazz Paolo Fresu, il pianista e compositore Paolo Jannacci, il musicista Franco Mussida, l’autore, arrangiatore e produttore Massimiliano Pani. Solo per citarne alcuni.

Questo volume su Ludovico Einaudi si aggiunge alle altre biografie critiche scritte da Enzo Gentile su Fabrizio De André (2018) ed Enzo Jannacci (2023).