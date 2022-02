Ludovico Einaudi ha lanciato Underwater che ha raggiunto la vetta della classifica classica americana in una settimana

Ludovico Einaudi nuovo album Underwater.

“Quando il mondo fuori era fermo e silenzioso, mi sono immerso in uno spazio libero e senza confini. Underwater è una dimensione fluida e parallela, che scorre senza interferenze esterne. Sono forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto sul pianoforte. A volte nella composizione metti così tanti livelli di pensiero che la pura ispirazione rischia di affievolirsi nel processo. Scrivere una canzone invece è come respirare, un’onda che va e che viene”

Così Ludovico Einaudi presenta il suo nuovo album di solo pianoforte degli ultimi venti anni.

Underwater è stato composto nel 2020 e contiene 12 tracce dell’Einaudi più intimo e puro: da solo al pianoforte.

Underwater è uscito dopo Cinema, con le sue colonne sonore più famose tra cui quelle dei due film più premiati della stagione cinematografica, vincitori di Oscar, Bafta e Golden Globe, Nomadland e The Father, oltre la serie podcast Experience: The Ludovico Einaudi Storycon.

Ludovico Einaudi – Underwater (tracklist)

Luminous

Rolling Like a Ball

Indian Yellow

Flora

Natural Light

Almost June

Swordfish

Wind Song

Atoms

Temple White

Nobody Knows

Underwater

L’album Underwater è su Decca Records in CD, 2 LP, 2 LP colorati e in partitura.

Ludovico Einaudi ha raggiunto la vetta della classifica classica americana ad una settimana dall’uscita del disco ed è entrato nella top 30 delle classifiche generali internazionali.

Da segnalare anche che dall’uscita del primo singolo Luminous ad oggi Underwater ha totalizzato oltre 60 milioni di stream.

date Tour

A febbraio è partito il suo nuovo tour italiano, in marzo, invece i concerti proseguiranno in Europa e nel Regno Unito per poi tornare ancora in Italia in maggio a Torino e al Ravenna Festival.

A giugno il tour si trasferirà oltre oceano per una serie di concerti nelle principali città di Stati Uniti, Messico e Canada.

Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Queste le date italiane:

5/6 febbraio ALBA, Teatro Comunale

7 febbraio FIRENZE, Teatro Verdi

10/11 febbraio ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

24 Maggio TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

25 maggio RAVENNA, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022

Queste le altre date del tour:

1/2 marzo ROTTERDAM, Concertgebouw (1 marzo sold out)

3 marzo BRUXELLES, Bozar (sold out)

5 marzo GHENT, Capitole (sold out)

21/23 marzo LONDON, Hammersmith Apollo

24 marzo MANCHESTER, 02 Apollo (sold out)

26/27 marzo LONDON, Alexandra Palace Theatre (sold out)

2 aprile COPENHAGEN, DR Konserthuset (sold out)

3/5 aprile MUNICH, Isarphilharmonie (sold out)

11 aprile OSLO, Konserthus

13/15 aprile PARIS, Dalle Pleyel

24/25 aprile LISBON, Coliseu Dos Recreios

27/28 aprile BARCELONA, Gran Teatro del Liceu

28 maggio BERLIN, Waldbuhne

10 giugno GADALAJARA, Teatro Diana

11 giugno MEXICO CITY, Auditorio Nacional

14 giugno VANCOUVER, The Centre of Performing Arts

15 giugno SEATTLE, Paramount

17/18 giugno OAKLAND, Fox Theatre

19 giugno LOS ANGELES, Greek Theatre

22 giugno DALLAS, Winspeare Opera House

24 giugno CHICAGO, Symphony Hall

27 giugno WASHINGTON, Kennedy Centre

28 giugno NEW YORK, Beacon Theatre

29 giugno NEW YORK, Appel Room

30 giugno QUEBEC CITY, Grand Théâtre du Québec

3/4 luglio MONTREAL, Salle Wilfrid Pelletier

6 luglio TORONTO, Roy Thompson Hall

Immagine di copertina di Gavin Bayliss