Ludovico Einaudi: 17 date sold out al Teatro dal Verme di Milano introducono il suo tour mondiale 2025

Al via giovedì 28 novembre la serie di 17 concerti al Teatro dal Verme di Milano, tutti sold out, che introdurranno il tour mondiale di Ludovico Einaudi “Summers Portraits Tour“.

Sul palco Einaudi sarà accompagnato da Federico Mecozzi (violino), Redi Hasa (violoncello), Francesco Arcuri (percussioni), Alberto Fabris (basso), Gianluca Mancini (tastiere), Rocco Nigro (firsarmonica) e dall’Ensemble d’archi Rimini Classica.

Inizia un periodo importante per il grande musicista e compositore, che il prossimo anno ha già in programma anche la pubblicazione di un nuovo disco, “The Summers Portraits“, in uscita il 31 gennaio 2025.

einaudi – Summers Portraits Tour – le date

Qui il calendario delle date al Teatro dal Verme di Milano:

28 Novembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

29 Novembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

30 Novembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

1 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

3 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

4 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

5 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

6 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

8 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

9 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

10 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

12 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

13 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

14 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

15 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

17 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

18 Dicembre – Teatro Dal Verme – Ore 20:00

Di seguito le date del Tour Mondiale:

15 Novembre – Parigi, La Seine Musicale – Sold Out

17 Novembre – Amsterdam, Het Concertgebouw – Sold Out

18 Novembre – Bruxelles, Bozar – Sold Out

20 / 21 Novembre – Berlino, Philarmonie Berlin – Sold Out

22 Novembre – Monaco, Isarphilharmonie – Sold Out

28 Novembre / 18 Dicembre, Milano – Teatro Dal Verme

19 Gennaio – Abu Dhabi, Ethiad Arena

19 Febbraio – Koln, Lanxess Arena

20 Febbraio – Hannover, Zag Arena

22 Febbraio – Manheim, Sap Area

23 Febbraio – Munchen, Olympiahalle

25 Febbario – Stuttgart, Hanns Martin Sheleyer Halle

26 Febbraio – Zurigo, Hallenstadium – Sold Out

28 Febbraio – Lipsia, Quarterback Immobilien Arena

1 Marzo – Dortmung, Westfalenhall

2 Marzo – Amburgo, Barclays Arena

4 Marzo – Nantes, Zenith – Sold Out

5 Marzo – Paris, Accor Arena – Sold Out

6 Marzo – Lyon, Ldlc Arena

31 Maggio – Berlino, Waldbuhne

12/18 Giugno – Roma, Auditorium Parco Della Musica

21 Giugno – Paris, La Defense Arena

30 Giugno – 4 Luglio Londra, Royal Albert Hall – Sold Out

6 Luglio – Manchester, Co-Op Live

8 Luglio – Dublino, 3 Anera

10 Luglio – Edimburgo, Castle – Sold Out

