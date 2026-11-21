Chiara Osso ha pubblicato il 23 ottobre Crocerossina, singolo elettropop uscito nella collana Urban 49 di Saint Louis Music Production. Il brano fa parte di Next Step, progetto del Saint Louis College of Music finanziato dal bando SIAE Per Chi Crea.

Come è nata Crocerossina

La cantautrice parte da una relazione in cui si era abituata a mettere i bisogni dell’altra persona davanti ai propri. In Crocerossina racconta come il bisogno di sentirsi utile possa diventare una forma di dipendenza affettiva, fino ad allontanarla dalle persone a cui tiene.

Chi è Chiara Osso

Chiara Osso è nata a Marino nel 2004 e si è trasferita subito a Roma con la famiglia. Fin dall’infanzia si è avvicinata al canto e al pianoforte grazie al nonno e a sette anni ha iniziato a studiare musica, batteria e recitazione.

A tredici anni ha cominciato a scrivere i primi testi ispirati ai grandi cantautori italiani e nel 2019 ha avviato il suo percorso da cantautrice. La sua musica unisce cantautorato italiano, elettronica e pop rock.

Dal 2020 si è esibita su diversi palchi, dai club romani come il Qube e L’Asino Che Vola fino a rassegne come il Festival di Zocca e il Proscenium Festival.

Nel 2023 ha partecipato alle audizioni live di Musicultura e ha portato la sua musica anche alla Casa del Jazz, ad Area Sanremo, negli studi di Rai 2, al Teatro Lyrick e a Testaccio Estate.

Nel 2026 Chiara ha conseguito la laurea in Popular Music con indirizzo compositivo al Saint Louis College of Music, dove ha studiato accanto a figure come Serena Brancale e Maria Grazia Fontana. Il 28 ottobre è uscita su RaiPlay la versione live orchestrale di Notre Dame eseguita al Proscenium Festival.