Dimples è il titolo del nuovo singolo di L!O, disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 novembre 2026 (distribuzione: Warner Music Italia). Il pezzo arriva dopo Hold Me, con cui l’artista ha esordito a settembre scorso e ha presentato il proprio progetto.

Il brano racconta la nascita di un’attrazione improvvisa. A volte basta un dettaglio del volto per cambiare il modo in cui si guarda una persona. Le fossette di un sorriso sono il punto di partenza di un’attenzione particolare ed anche della canzone.

“ Dimples”, quando un piccolo dettaglio fa nascere l’attrazione

Il titolo del brano richiama le fossette che compaiono sulle guance quando si sorride. Un particolare apparentemente minimo, ma capace di diventare il centro dell’attenzione e persino il motivo per cui una persona comincia a occupare i pensieri di qualcun altro.

Il testo segue proprio questo passaggio: l’attrazione arriva inaspettata, le confidenze diventano spontanee e le difese emotive iniziano ad abbassarsi. C’è la sorpresa di ritrovarsi a parlare e ad aprirsi con qualcuno in modo del tutto nuovo, come suggerisce il verso “Why the hell do I overshare”. Insomma, ci si lascia coinvolgere senza averlo programmato.

Il rapporto sembra muoversi sul confine tra amicizia e qualcosa di diverso. Da una parte, c’è il desiderio di avvicinarsi sempre di più a una persona; dall’altra, la domanda che accompagna ogni nuova attrazione: l’interesse è davvero reciproco?

Il racconto di L!O tra dolcezza, desiderio e vulnerabilità

Dimples nasce dall’idea che un dettaglio possa innescare un cambiamento emotivo molto più grande di quanto si immagini.

A proposito del brano, l’artista spiega: “DIMPLES parla di quell’attrazione inaspettata che nasce da un piccolo dettaglio, come le fossette di un sorriso, capaci di farci perdere la testa. Racconto la sensazione di lasciarmi coinvolgere sempre di più da qualcuno, abbattendo barriere che credevo insuperabili, aprendomi senza rendermene conto e ritrovandomi a pensare continuamente a quella persona. È un mix di dolcezza, desiderio e vulnerabilità, accompagnato dalla curiosità di capire se ciò che provo sia reciproco. Una canzone che racconta quel momento in cui qualcuno inizia a diventare speciale, quasi senza accorgermene”.

Il brano si concentra su una fase precisa della relazione: quella in cui non è ancora chiaro che cosa stia nascendo, ma un gesto, un sorriso o una conversazione continuano a tornare alla mente. È in questa incertezza, tra apertura e timore di esporsi, che si colloca il racconto di L!O.

Da “Hold Me” a “Dimples”: il percorso di L!O

Dimples è il secondo tassello del progetto di L!O, avviato a settembre 2026 con il brano d’esordio Hold Me. Il singolo è stato presentato in anteprima dal vivo all’Hard Rock Cafe di Milano il 17 novembre 2026, anticipando così il suo arrivo sulle piattaforme e in radio.

Con Dimples, L!O sceglie un’immagine quotidiana per parlare di un sentimento che spesso comincia proprio così: da qualcosa di piccolo, quasi impercettibile, che finisce per diventare impossibile da ignorare. Il brano è disponibile negli store digitali dal 20 novembre 2026.