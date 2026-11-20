Milano avrà un albo dei live club. Lo ha annunciato alla Milano Music Week l’assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi, nel panel di AssoConcerti alla Fabbrica del Vapore, dove l’Università di Pisa ha presentato i numeri dei grandi concerti estivi in città: oltre 520 milioni di euro di indotto nel 2026.

Accanto all’albo Sacchi vuole trovare anche i fondi per i locali: “Il mio obiettivo è quello di mettere a bilancio, nei prossimi anni, delle quote che permettano ai locali di musica dal vivo di sostenere anche le programmazioni più fragili”.

Per l’assessore la città ha molto da perdere: “Una città come Milano, se rinuncia a un pezzetto di questo mosaico perde tanto: perde un indotto di miliardi di euro, perde il fatto che il 75% delle imprese italiane che si occupano di live ha sede e ha la propria matrice camerale nel nostro territorio e che questo settore dell’industria dà lavoro a tantissime persone”.

Poi Sacchi ha fatto la domanda e ha dato la risposta del Comune: “Vogliamo o no essere la città della musica in Italia? Nel nostro caso diciamo di sì”.

Ohibò, Plastic, Memo e Spirit de Milan: i live club chiusi a Milano e la mappatura nazionale

A giugno, nella newsletter di All Music Italia sul miliardo della musica dal vivo, indicavamo come primo passo la mappatura dei club avviata da KeepOn LIVE con Arci e Assomusica: misurare, prima di tutto, come nel Regno Unito, dove i numeri sui piccoli locali hanno portato a una sterlina in più sui biglietti di arene e stadi per finanziarli.

A luglio, nell’editoriale su Ultimo, Vasco e i concerti dei piccoli, abbiamo elencato i club chiusi a Milano: l’Ohibò nel 2020, il Plastic, il Memo Music Club e lo Spirit de Milan, sfrattato perché la proprietà dello stabile ha deciso di vendere.

La mappatura di KeepOn LIVE, Spazi che Suonano, l’Atlante dei live club, è stata presentata il 3 novembre alla Camera. A giugno ci auguravamo che contasse, accanto a concerti e spettatori, anche quanti artisti vengono pagati, e lo stesso vale per l’albo di Milano.

Nella stessa Milano Music Week il sottosegretario alla Cultura Pietro Cannella ha detto che il Codice dello spettacolo andrà alle Camere, e fra i suoi passaggi più attesi ha indicato il riconoscimento della musica popolare dal vivo e dei live club.

Concerti a Milano, l’indotto sale da 367 a 520 milioni

La ricerca, curata dal professor Nicola Salvati dell’Università di Pisa e commissionata da AssoConcerti per il terzo anno di fila, misura quanto lasciano in città i grandi concerti estivi, fra trasporti, alberghi, ristoranti e negozi.

Estate Concerti analizzati Spettatori Indotto 2025 Dua Lipa, Linkin Park, Gabry Ponte, Bruce Springsteen (due date) 1.390.541 367.663.299 euro 2026 Iron Maiden, Bruno Mars, System of a Down, Marracash & Guè (due date) 1.426.010 520.832.413 euro

Fra le due estati gli spettatori dei cinque concerti sono cresciuti di 35.469, mentre l’indotto è salito di oltre 153 milioni di euro. Le spese generali degli spettatori sono passate dal 22% del 2025 al 24% del 2026.

Per AssoConcerti l’indotto della musica dal vivo in Italia arriva a 5,4 miliardi di euro. Al panel, moderato da Davide Poliani, sono intervenuti con Sacchi il presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia, Nicola Salvati, ordinario di Statistica all’Università di Pisa, Angelica Palla, collaboratrice dell’ateneo, e Biagio Micali, dottorando in Entrepreneurship and Family Enterprise.