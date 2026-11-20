Il sottosegretario alla Cultura Pietro Cannella rivendica alla Milano Music Week il riconoscimento dei live club nel Codice dello spettacolo. Nello stesso panel di Assomusica, dedicato a festival e territori, il presidente Carlo Parodi ha dato i conti sui festival musicali: fatturato da 96 milioni di euro nel 2025 a 110 nel 2026.

Codice dello spettacolo, Cannella: il live club parte dell’industria culturale

Sul Codice Cannella è stato esplicito: “Il riconoscimento della musica popolare dal vivo e dei live club è uno dei passaggi più attesi del Codice dello spettacolo, finalmente codificati come parte fondamentale dell’industria culturale italiana”.

Il sottosegretario vede nei festival uno strumento per le periferie e per i paesi: “Un festival può contribuire alla rigenerazione urbana e sociale, dalle periferie delle grandi città ai piccoli centri delle aree interne. La partecipazione della comunità è parte del valore dell’evento”.

Cannella ha parlato anche dei soldi che un concerto porta a chi non lo organizza: “Chi si sposta per assistere a un concerto genera ricadute per il commercio, l’ospitalità e i trasporti, e può scoprire luoghi che altrimenti difficilmente avrebbe visitato”.

Il sottosegretario ha legato i concerti anche all’immagine del Paese: “In un Paese ricco di patrimonio culturale come l’Italia, la musica dal vivo contribuisce alla reputazione dei luoghi ed è un’altra porta d’accesso ai territori. Per questo conta costruire un’offerta culturale diffusa, capace di intercettare le sensibilità e i gusti delle nuove generazioni”.

Festival, il fatturato sale da 96 a 110 milioni

Al centro del panel c’erano i dati dell’Osservatorio sull’Industria e gli Eventi Musicali, e Carlo Parodi è partito da quelli dei festival: “I numeri confermano la crescita dei Festival di musica popolare contemporanea: il fatturato è passato da 96 milioni nel 2025 a 110 milioni nel 2026, con un aumento significativo anche degli spettatori”.

Il presidente di Assomusica guarda anche a quello che resta ai territori: “Ma la crescita non è soltanto economica: significa generare risorse e valore aggiunto per i territori, da reinvestire anche nella cultura e nella crescita culturale delle comunità. Per questo è fondamentale rafforzare il rapporto tra chi organizza questi eventi e i decisori pubblici”.

Al confronto hanno partecipato anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Fabiola Sfodera, professoressa associata del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI.

Sui live club Assomusica lavora da settimane: ha promosso con KeepOn LIVE e Arci Spazi che Suonano, l’Atlante dei live club presentato il 3 novembre alla Camera, e il 6 novembre era a Roma con gli Stati Generali dello Spettacolo per la proposta di legge di iniziativa popolare su club, piccoli teatri e festival.

AssoConcerti: 5,5 milioni di spettatori e due video su guerra e violenza di genere

AssoConcerti ha presentato alla Milano Music Week, con l’incontro “La solidarietà suona qui”, i 5,5 milioni di spettatori in 800 concerti dell’estate 2025, numeri confermati anche nell’estate 2026. L’associazione riunisce i principali produttori e organizzatori di concerti e rappresenta circa il 70% del settore in Italia.

La prima delle due campagne di AssoConcerti nel biennio 2025-2026 è “È come sembra”, il video contro la violenza di genere diretto da Anna Foglietta per la Fondazione Una Nessuna Centomila: un ragazzo chiede di riconoscere i segnali, prendere posizione e non voltarsi dall’altra parte. Il video fa parte di una collaborazione più ampia fra AssoConcerti e la fondazione.

La seconda è “La pace suona qui”, il video-manifesto realizzato con Medici Senza Frontiere con la partecipazione di Sonia Bergamasco, Neri Marcorè e Pierpaolo Spollon, proiettato sui maxischermi prima dei concerti di Firenze Rocks, I-Days Milano e Lucca Summer Festival.

Il video ricorda le conseguenze delle guerre sui civili, dagli ospedali sotto attacco alle famiglie costrette a lasciare casa, chiede di sostenere chi lavora nelle emergenze come Medici Senza Frontiere e ha vinto il Premio Aretê 2026 nella categoria Comunicazione Sociale, alla XXIII edizione del riconoscimento dedicato alla comunicazione responsabile.

L’incontro l’ha moderato Gino Castaldo, con Alessandro Bellucci, vicepresidente di AssoConcerti, Martina Marchiò, vicepresidente e coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, e Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila.