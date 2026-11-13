Tosca confronta i soldi per le armi con quelli per i palchi e chiede una legge sui live club: “Il solo aumento della spesa militare dell’anno prossimo vale più di tredici volte l’intero fondo per lo spettacolo dal vivo”.

La cantante ha parlato venerdì 6 novembre a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, nella conferenza stampa con cui gli Stati Generali dello Spettacolo, alla quarta edizione, hanno presentato la proposta di legge di iniziativa popolare per riconoscere e sostenere live club, piccoli teatri, spazi indipendenti e festival.

Leggi anche Chicco della Terza C e soci che attaccano Tosca, benvenuti nel Metaverso

Ad aprire l’incontro è stata Annarita Masullo, curatrice degli Stati Generali. Accanto a Tosca sono intervenuti Manuel Agnelli, Daniela Giordano per UNITA, l’unione di attrici e attori, e il deputato del Partito Democratico Matteo Orfini, insieme alle associazioni del settore: Assomusica, KeepOn LIVE, ARCI, Lo Stato dei Luoghi e Audiocoop.

Tosca e il primo locale dove ha cantato: oggi è un parcheggio

Tosca ha cominciato a cantare nei primi anni Novanta al Talent Scout, un piccolo teatro nel centro di Roma dove ogni sera passava Renzo Arbore, che lì ha conosciuto. Di quel locale oggi non resta niente: “Poi quel posto è diventato il The Place. Oggi, al suo posto, c’è un parcheggio. Ricordatevela, questa parola: parcheggio”.

La cantante è passata poi al Classico di via Libetta, dove divideva il palco con Giorgia (“lei cantava in inglese, io in portoghese”) e dove passavano Vinicio Capossela, Samuele Bersani e Biagio Antonacci. In quella sala, ha ricordato, una sera Pino Daniele e Chick Corea si sono messi a suonare insieme.

Nella Roma di Tosca c’erano anche l’Alexanderplatz, il Fonclea e Il Locale di vicolo del Fico, dove è cresciuta la generazione di Daniele Silvestri e Niccolò Fabi.

Per Tosca ogni chiusura toglie qualcosa a chi deve ancora arrivare: “E ogni volta che un club chiude, non perdiamo solo un locale. Perdiamo la Giorgia, il Capossela, il Silvestri che lì dentro si sarebbero formati”.

Spesa militare e fondo per lo spettacolo dal vivo: i numeri di Tosca

Tosca ha accostato due cifre: “Proprio in questi giorni l’osservatorio Milex ha calcolato che la spesa militare italiana supererà per la prima volta i 40 miliardi di euro l’anno prossimo, con una crescita di oltre 6 miliardi rispetto ai quasi 34 del 2026. Solo per comprare armamenti si passerà da 13,2 a 17,2 miliardi”.

Dall’altra parte c’è il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, che la cantante quantifica così: “Meno di 500 milioni di euro per il 2026. Meno di mezzo miliardo”. Da qui il conto più duro: “Quello che spenderemo in un anno per comprare armi basterebbe a pagare quel fondo per quasi quarant’anni”.

Tosca ha messo le mani avanti (“Non sono un’esperta di strategia militare e non vengo qui a fare lezioni di geopolitica”) e ha legato i club alla sicurezza: “Un club costa pochissimo e restituisce una comunità. È la forma di difesa più economica che io conosca: la difesa di una cultura, di un’identità, della pace stessa”.

La cantante, che dal 30 novembre porta in teatro il tour Feminae, verso la fine dell’intervento ha detto: “Ha più potere di cambiamento uno spazio culturale che un presidio armato. Questo non lo dico da musicista, ma da cittadina”.

Manuel Agnelli: “A livello culturale si sta ammazzando il Paese”

Manuel Agnelli ha descritto un’industria musicale diventata “una catena di montaggio in cui vengono prodotti pezzi e personaggi in serie”: “A livello economico si continua a fare soldi, ma a livello culturale si sta ammazzando il Paese”. Il cantautore se l’è presa anche con i locali, “diventati spesso grandi stanze da affittare ai promoter, senza una programmazione artistica interna”.

Per Agnelli la legge deve far rinascere spazi dove gli artisti possano “crescere e sbagliare”, e fra le facilitazioni previste cita il sostegno ai locali dove suonano artisti con almeno l’80% di repertorio originale, perché “per anni il proliferare delle cover band ha sottratto spazio a una generazione di autori”.

La legge sui live club: cosa prevede e quando partono le firme

Annarita Masullo ha spiegato che la prima bozza della proposta è nata dai confronti del settore negli anni della pandemia e che nell’ultimo anno il testo si è allargato ai festival. La legge riconosce e tutela live club, spazi ibridi, teatri di prossimità e festival, e mette al centro anche la notte, “un momento legittimo, e non da demonizzare”.

Fra gli strumenti di sostegno, il deputato Matteo Orfini ha citato gli incentivi per le ristrutturazioni e quelli per la programmazione. Le associazioni hanno portato i dati della ricerca sui club che KeepOn LIVE ha realizzato con Assomusica e ARCI, presentata il 3 novembre alla Camera dei Deputati come Spazi che Suonano, l’Atlante dei live club.

Carlo Parodi di Assomusica ha detto che almeno dieci dei club monitorati hanno già chiuso, a meno di sette mesi dall’inizio del monitoraggio. Federico Rasetti di KeepOn LIVE ha aggiunto che negli ultimi anni i nuovi spazi sono circa il 2% e che oltre metà delle persone coinvolte sono volontari.

Il testo sarà depositato in Cassazione nelle prossime settimane: da quel momento potrà partire la raccolta delle cinquantamila firme che l’articolo 71 della Costituzione chiede per una legge di iniziativa popolare.

Il pubblico che manca agli emergenti

La mia opinione, frutto di anni di lavoro e confronto con gli artisti emergenti, è chiara: serve fare la rivoluzione ripartendo dal basso.

Oggi, se vai in un locale, uno tra i pochissimi rimasti dopo la pandemia, dove magari gli artisti nemmeno vengono pagati per esibirsi, io non vedo un pubblico per gli emergenti: vedo un pubblico composto da emergenti che vanno ad ascoltare altri emergenti.

Questo è un problema che va compreso e va risolto, altrimenti rimarremo incastrati in un loop temporale di rimpianti.

Bisogna riportare la gente, i ragazzi, fuori dai social e dalla tv, e su questo possono fare la differenza le associazioni, da Assomusica a KeepOn LIVE passando per la SIAE, che in questo può avere un ruolo importantissimo, confrontandosi realmente con i giovani.

Foto: ufficio stampa HELP PR e Media Relations