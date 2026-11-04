Home › Tour

Tour

Tosca porta Feminae in teatro: venti date da Milano a Padova, con Parigi e Lisbona

Con le date esce Esiste la vergogna?, il singolo con Mama Marjas e otto giornalisti nel videoclip

di All Music Italia · 

Tosca nella foto promozionale del tour Feminae a Teatro

Tosca porta in teatro l’album Feminae: il tour Feminae a Teatro parte il 30 novembre 2026 dal Piccolo Teatro Strehler di Milano e conta venti date fra Italia, Francia e Portogallo, fino al concerto del 30 aprile 2027 al Teatro Verdi di Padova.

Lo spettacolo nasce da Feminae, l’album uscito per BMG il 24 aprile 2026. Il calendario dei concerti è ancora aperto e si allargherà con altre date.

Tosca concerti 2026 e 2027: le date di Feminae a Teatro

Il tour di Tosca parte il 30 novembre da Milano, passa a dicembre da Firenze, Roma e Napoli e chiude l’anno a Parigi il 21 dicembre. Il concerto di Milano è una serata di raccolta fondi per la Fondazione Banco dell’energia, contro la povertà energetica.

Tosca · Feminae a Teatro 2026-2027
Data Città Biglietti
30 nov 2026 Milano
Piccolo Teatro Strehler		 Biglietti
3 dic 2026 Firenze
Teatro Puccini		 Biglietti
7 dic 2026 Roma
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone		 Biglietti
14 dic 2026 Napoli
Teatro Acacia		 Biglietti
21 dic 2026 Parigi
Théâtre des Abbesses		 Biglietti
14 gen 2027 Torino
Teatro Colosseo		 Biglietti
4 feb 2027 Cagliari
Teatro Massimo		 Biglietti
6 feb 2027 Nuoro
Teatro Comunale		 A breve
7 feb 2027 Sassari
Teatro Verdi		 Biglietti
15 feb 2027 Catania
Teatro Verga		 Biglietti
16 feb 2027 Palermo
Teatro Al Massimo		 Biglietti
24 feb 2027 Bologna
Teatro Celebrazioni		 Biglietti
8 mar 2027 Lisbona
Teatro Maria Matos		 Biglietti
26 mar 2027 Perugia
Teatro Morlacchi		 Biglietti
9 apr 2027 Lecce
Teatro Apollo		 Biglietti
10 apr 2027 Taranto
Teatro Fusco		 Biglietti
20 apr 2027 Foggia
Teatro Giordano		 Biglietti
21 apr 2027 Bari
Teatro Piccinni		 Biglietti
24 apr 2027 Catanzaro
Teatro Politeama		 Biglietti
30 apr 2027 Padova
Teatro Verdi		 Biglietti

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia

Per Parigi, Lisbona e Catanzaro i biglietti sono in vendita sui circuiti dei singoli teatri, per Milano sulla pagina della raccolta fondi. Per Nuoro la vendita non è ancora aperta.
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite alcuni di questi link, senza variazioni di prezzo.

Nel 2027 il tour riparte il 14 gennaio da Torino. A febbraio la cantante attraversa la Sardegna, con Cagliari, Nuoro e Sassari, e la Sicilia, con Catania e Palermo, prima di Bologna. Dopo Lisbona e Perugia, ad aprile arrivano cinque date fra Puglia e Calabria e la chiusura a Padova.

Feminae a Teatro, la regia di Massimo Venturiello

Sul palco Tosca è accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo De Lorenzi, Luca Scorziello, Dario De Angelis e Giulia Cusumano, con la regia teatrale di Massimo Venturiello. Lo spettacolo intreccia musica, parola e luci in un racconto sulle diverse facce del femminile, il tema da cui nasce l’album.

Il disco è nato da un percorso di sette anni e da collaborazioni tutte al femminile, con Carmen Consoli, Maria Bethânia, Silvia Pérez Cruz, Stacey Kent e Cristina Branco, come la cantante ha raccontato presentando il disco a Milano, nell’intervista su Feminae.

Foto di Riccardo Ghilardi

In questo articolo: TOSCA
Condividi:

Articoli correlati