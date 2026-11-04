Tosca porta Feminae in teatro: venti date da Milano a Padova, con Parigi e Lisbona
Con le date esce Esiste la vergogna?, il singolo con Mama Marjas e otto giornalisti nel videoclip
di All Music Italia ·
Tosca porta in teatro l’album Feminae: il tour Feminae a Teatro parte il 30 novembre 2026 dal Piccolo Teatro Strehler di Milano e conta venti date fra Italia, Francia e Portogallo, fino al concerto del 30 aprile 2027 al Teatro Verdi di Padova.
Lo spettacolo nasce da Feminae, l’album uscito per BMG il 24 aprile 2026. Il calendario dei concerti è ancora aperto e si allargherà con altre date.
Tosca concerti 2026 e 2027: le date di Feminae a Teatro
Il tour di Tosca parte il 30 novembre da Milano, passa a dicembre da Firenze, Roma e Napoli e chiude l’anno a Parigi il 21 dicembre. Il concerto di Milano è una serata di raccolta fondi per la Fondazione Banco dell’energia, contro la povertà energetica.
|Data
|Città
|Biglietti
|30 nov 2026
|Milano
Piccolo Teatro Strehler
|Biglietti
|3 dic 2026
|Firenze
Teatro Puccini
|Biglietti
|7 dic 2026
|Roma
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
|Biglietti
|14 dic 2026
|Napoli
Teatro Acacia
|Biglietti
|21 dic 2026
|Parigi
Théâtre des Abbesses
|Biglietti
|14 gen 2027
|Torino
Teatro Colosseo
|Biglietti
|4 feb 2027
|Cagliari
Teatro Massimo
|Biglietti
|6 feb 2027
|Nuoro
Teatro Comunale
|A breve
|7 feb 2027
|Sassari
Teatro Verdi
|Biglietti
|15 feb 2027
|Catania
Teatro Verga
|Biglietti
|16 feb 2027
|Palermo
Teatro Al Massimo
|Biglietti
|24 feb 2027
|Bologna
Teatro Celebrazioni
|Biglietti
|8 mar 2027
|Lisbona
Teatro Maria Matos
|Biglietti
|26 mar 2027
|Perugia
Teatro Morlacchi
|Biglietti
|9 apr 2027
|Lecce
Teatro Apollo
|Biglietti
|10 apr 2027
|Taranto
Teatro Fusco
|Biglietti
|20 apr 2027
|Foggia
Teatro Giordano
|Biglietti
|21 apr 2027
|Bari
Teatro Piccinni
|Biglietti
|24 apr 2027
|Catanzaro
Teatro Politeama
|Biglietti
|30 apr 2027
|Padova
Teatro Verdi
|Biglietti
Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia
Nel 2027 il tour riparte il 14 gennaio da Torino. A febbraio la cantante attraversa la Sardegna, con Cagliari, Nuoro e Sassari, e la Sicilia, con Catania e Palermo, prima di Bologna. Dopo Lisbona e Perugia, ad aprile arrivano cinque date fra Puglia e Calabria e la chiusura a Padova.
Feminae a Teatro, la regia di Massimo Venturiello
Sul palco Tosca è accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo De Lorenzi, Luca Scorziello, Dario De Angelis e Giulia Cusumano, con la regia teatrale di Massimo Venturiello. Lo spettacolo intreccia musica, parola e luci in un racconto sulle diverse facce del femminile, il tema da cui nasce l’album.
Il disco è nato da un percorso di sette anni e da collaborazioni tutte al femminile, con Carmen Consoli, Maria Bethânia, Silvia Pérez Cruz, Stacey Kent e Cristina Branco, come la cantante ha raccontato presentando il disco a Milano, nell’intervista su Feminae.
Foto di Riccardo Ghilardi