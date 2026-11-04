Tosca porta in teatro l’album Feminae: il tour Feminae a Teatro parte il 30 novembre 2026 dal Piccolo Teatro Strehler di Milano e conta venti date fra Italia, Francia e Portogallo, fino al concerto del 30 aprile 2027 al Teatro Verdi di Padova.

Lo spettacolo nasce da Feminae, l’album uscito per BMG il 24 aprile 2026. Il calendario dei concerti è ancora aperto e si allargherà con altre date.

Tosca concerti 2026 e 2027: le date di Feminae a Teatro

Il tour di Tosca parte il 30 novembre da Milano, passa a dicembre da Firenze, Roma e Napoli e chiude l’anno a Parigi il 21 dicembre. Il concerto di Milano è una serata di raccolta fondi per la Fondazione Banco dell’energia, contro la povertà energetica.

Nel 2027 il tour riparte il 14 gennaio da Torino. A febbraio la cantante attraversa la Sardegna, con Cagliari, Nuoro e Sassari, e la Sicilia, con Catania e Palermo, prima di Bologna. Dopo Lisbona e Perugia, ad aprile arrivano cinque date fra Puglia e Calabria e la chiusura a Padova.

Feminae a Teatro, la regia di Massimo Venturiello

Sul palco Tosca è accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo De Lorenzi, Luca Scorziello, Dario De Angelis e Giulia Cusumano, con la regia teatrale di Massimo Venturiello. Lo spettacolo intreccia musica, parola e luci in un racconto sulle diverse facce del femminile, il tema da cui nasce l’album.

Il disco è nato da un percorso di sette anni e da collaborazioni tutte al femminile, con Carmen Consoli, Maria Bethânia, Silvia Pérez Cruz, Stacey Kent e Cristina Branco, come la cantante ha raccontato presentando il disco a Milano, nell’intervista su Feminae.

Foto di Riccardo Ghilardi