20 Maggio 2026
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20 Maggio 2026

Assomusica riconferma Carlo Parodi alla Presidenza

L’associazione dei produttori e organizzatori di spettacoli dal vivo rinnova anche il Consiglio Direttivo.

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Carlo Parodi con il nuovo Consiglio Direttivo durante la 39ª Assemblea Assomusica a Roma
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Carlo Parodi è stato riconfermato alla guida di Assomusica.

La decisione è arrivata il 20 maggio al termine della 39ª Assemblea Nazionale dell’associazione che riunisce alcuni dei principali produttori e organizzatori di spettacoli dal vivo in Italia.

La riconferma affida a Carlo Parodi un nuovo mandato alla Presidenza dell’associazione in una fase in cui il settore live continua a confrontarsi con temi legati alla crescita del comparto, al rapporto con le istituzioni e alla sostenibilità dell’intero sistema dello spettacolo dal vivo.

Ringrazio l’Assemblea per la fiducia rinnovata – ha dichiarato il Presidente Parodi -. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a proseguire il lavoro affinché vi siano condizioni sempre migliori per lo sviluppo e la crescita dell’intero settore della musica dal vivo”.

La 39ª Assemblea Nazionale di Assomusica

L’assemblea si è svolta a Roma e ha rappresentato un momento di confronto sui temi strategici che riguardano il mondo della musica live e dello spettacolo. In apertura dei lavori sono stati letti anche i messaggi istituzionali del Sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e della Senatrice Lucia Borgonzoni.

Nel corso della giornata si è discusso delle prospettive di sviluppo del settore, delle relazioni con le istituzioni e delle principali criticità che coinvolgono il comparto degli eventi dal vivo.

Rinnovato il Consiglio Direttivo

L’Assemblea ha inoltre rinnovato il Consiglio Direttivo di Assomusica, che per il nuovo mandato sarà composto da:

Vincenzo Bellini
Paolo De Biasi
Giuseppe Gomez
Fulvio De Rosa
Rita Zappador
Vincenzo Grasso

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