Hold me è il titolo del singolo d’esordio di L!O, disponibile sulle piattaforme digitali dal 18 settembre 2026. Il brano, distribuito da Warner Music Italia, parla di amore, assenza e del disperato desiderio di una seconda possibilità.

Quando una persona si allontana, a volte ci si accorge del suo valore proprio nel momento in cui non è più possibile trattenerla. È su questa consapevolezza che si basa Hold me, dando rilievo alla mancanza, ai ricordi e alle parole rimaste in sospeso.

L!O trasforma il rimpianto per un amore perduto in “Hold me”

Al centro di Hold me c’è un momento preciso: quello in cui una relazione si è ormai incrinata o conclusa, e resta la consapevolezza di aver compreso troppo tardi quanto fosse importante quella persona.

Il brano si muove quindi tra assenza e desiderio di una seconda possibilità. I ricordi continuano a occupare spazio, mentre ciò che non è stato detto diventa parte del rimpianto. Il verso “All I want is you to hold me” concentra questa richiesta in una frase semplice: non tanto cancellare ciò che è successo, quanto poter tornare, almeno per un istante, dentro quella vicinanza.

L!O spiega così l’origine del singolo: “Il mio nuovo singolo racconta una storia fatta di ricordi e parole rimaste in sospeso. Questo brano nasce dal profondo desiderio di esprimere quel senso di smarrimento che si prova quando una persona speciale si allontana e si vorrebbe fare di tutto per trattenerla. Attraverso il verso ‘All I want is you to hold me’, ho voluto trasformare la mancanza in musica. Spero che questa canzone possa toccarvi il cuore e che ognuno di voi riesca a ritrovarci un pezzo della propria storia“.

“Hold me” guarda al pop inglese contemporaneo

L!O è un cantautore e musicista. La sua scrittura è caratterizzata dall’incontro tra sensibilità cantautorale e sonorità del pop inglese contemporaneo. Il pianoforte, usato dall’artista come suo strumento principale, rappresenta uno degli elementi attraverso cui L!O costruisce il proprio linguaggio musicale.

Nel caso di Hold me, la dimensione musicale accompagna un testo centrato sulla perdita senza separare melodia e introspezione. Tra i riferimenti dichiarati da L!O ci sono Justin Bieber e Sam Smith, due artisti che appartengono a un’area del pop internazionale in cui la componente vocale e la dimensione sentimentale della scrittura hanno un ruolo centrale.

Il risultato è il primo tassello di un progetto ancora in costruzione, con l’obiettivo di trasformare esperienze personali e dinamiche relazionali in canzoni.

L!O prepara il primo progetto discografico previsto per il 2027

Hold me non è pensato come un episodio isolato. Il singolo apre infatti il percorso verso il primo progetto discografico di L!O, attualmente in lavorazione e previsto per il 2027.

Il progetto viene sviluppato con il management di AltaVibe Music, le edizioni di CHIESA & Partners e il supporto di G-Box. La distribuzione del singolo è affidata a Warner Music Italia.

Prima di questo singolo, L!O ha iniziato a costruire la propria identità artistica attraverso la pubblicazione di contenuti sui social e di una cover su YouTube e sugli altri canali digitali. Un’attività di comunicazione che accompagnerà anche le prossime uscite musicali.

Hold me rappresenta l’esordio di L!O, portando il suo nome all’interno del circuito delle uscite ufficiali. Il singolo è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e rappresenta il primo capitolo del progetto discografico atteso nel 2027.