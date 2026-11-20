Per l’evento Casa Metraton: Dardust – Behind the music della Milano Music Week, Dario Faini, in arte Dardust, si è raccontato durante una conversazione condotta da Marco Danelli al 21 House of Stories – Città Studi.

Gli inizi del progetto Dardust

Dardust studia pianoforte dall’età di 8 anni ed è un grande fan di David Bowie da quando, nel 1986, ha visto Labyrinth al cinema. Alla laurea in psicologia e alle esperienze come autore pop e performer teatrale ha affiancato la decisione di avviare un percorso strumentale.

Leggi anche Memorial Troiani 2026, Dardust e Gianna Nannini sul palco di Ascoli

Una scelta nata proprio dall’esigenza di superare l’uso della parola: “Ero talmente pieno della parola che a volte le melodie le snatura […] Mi piace proprio il linguaggio universale musicale della classica contemporanea, super minimale”.

È nato così il progetto Dardust, il cui nome deriva dalla fusione del nome di battesimo Dario con l’omaggio ai Dust Brothers; fra le influenze ci sono Chemical Brothers e Underworld.

Il progetto ha rappresentato per lui una vera svolta espressiva: “Dardust è il mio passaporto per l’eternità […] L’immaginario era proprio entrare nel linguaggio del cinema e rimanere eterno”.

La trilogia geografica, il sublime e la letteratura

La discografia iniziale di Dardust si è articolata attorno al concetto di trilogia geografica, ispirata dall’amore per il cinema, con le trilogie di Kieślowski e Dario Argento, e per la trilogia berlinese di Bowie.

Il percorso ha toccato tre luoghi simbolo della sua formazione: Berlino per 7, l’Islanda per Birth ed Edimburgo, città legata all’album S.A.D. Storm and Drugs.

L’album, nato dopo la fine di una lunga convivenza e il terremoto del 2016 nelle Marche che ha danneggiato la sua casa, indaga il senso di vivere senza un riparo e incarna il sentimento del sublime.

Dardust ha spiegato: “Quando attraversi questi momenti sei spaventatissimo, allo stesso tempo c’è questo sentimento estatico perché sei di fronte all’infinito e puoi avere 1000 possibilità”.

In questo percorso si intrecciano citazioni letterarie e culturali: dal tatuaggio de I dolori del giovane Werther di Goethe che si specchia con Mark Renton di Trainspotting, fino alle sue letture di riferimento.

Tra i libri consigliati dall’artista ci sono Il giovane Holden di Salinger, La morte non esiste di Stéphane Allix e soprattutto Oceano mare di Alessandro Baricco, testo che secondo lui lo ha cambiato profondamente.

La pizzica e le collaborazioni

Nel 2022 Dardust è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nonostante all’inizio temesse di non “c’entrare nulla con la pizzica”, l’esperienza di otto mesi di lavoro si è rivelata una delle più belle della sua vita, e a spingerlo sono state “vibrazioni che entrano dentro e scuotono il corpo”.

Sul palco salentino, davanti a 200.000 persone, Dardust ha voluto promuovere la contaminazione culturale e ha scelto come ospite internazionale Stromae, da lui definito “il paladino del multiculturalismo”.

Dardust ha collaborato in studio con Sophie and the Giants e Benny Benassi e ha suonato anche all’estero, fino al palco del festival South by Southwest (SXSW) ad Austin.

Da Duality a Urban Impressionism: dall’elettronica al pianoforte

Dopo “l’esplosione elettronica” di Duality, Dardust ha avvertito l’esigenza di spogliare la musica di ogni artificio con la svolta “black and white” ed essenziale di Urban Impressionism: “Ho detto: ‘Ok, adesso voglio iniziare a togliere’. Siamo andati proprio all’essenziale ed è stato importante quel passaggio”.

Psicoanalisi, meditazione e ricerca spirituale

Dardust vive la musica come un continuo scavo interiore: “Sono uno che indaga sempre la psiche perché mi spaventa molto”. L’artista ha raccontato l’importanza della psicoanalisi, della psicoterapia e dell’EMDR per indagare nevrosi e traumi.

Per gestire la tensione pre-show l’artista ricorre costantemente alla meditazione: “Prima del live faccio meditazione, respiro, a volte faccio un mantra buddista e la visualizzazione di passaggi del live difficili. Poi faccio stretching che è importantissimo e bevo un quarto di vino”.

Tecnologia e memoria: l’installazione alla Biennale

Tra i suoi progetti recenti c’è l’installazione SommersiVo, creata per il Padiglione Venezia alla Biennale insieme allo scenografo Paolo Fantin. L’opera usava un pianoforte Steinway dotato di un sistema automatico in grado di riprodurre fedelmente l’esecuzione dal vivo, collegato a un software di intelligenza artificiale che associava in tempo reale 40 micro-temi musicali ai pensieri scritti dai visitatori.

I prossimi progetti: fisica quantistica e un album da 25 brani

Per i prossimi progetti, la ricerca di Dardust si sta orientando verso la fisica quantistica e la spiritualità e si ispira agli studi di Federico Faggin. Intanto l’artista è già al lavoro sul nuovo album, che, come ha dichiarato lui stesso, conta oltre 25 brani.