KAWAKAMI pubblica il 20 novembre 2026 Diamante, il nuovo singolo in uscita per K Music Label e OltreSound Label con distribuzione ADA.

L’uscita arriva dopo un periodo di pausa dalle pubblicazioni ufficiali e segue la selezione di Diamante tra i 60 brani ammessi alle audizioni di Sanremo Giovani 2026. L’artista non è poi rientrata tra i 15 artisti selezionati per la fase successiva verso il Festival di Sanremo 2027.

KAWAKAMI, il significato di Diamante

Diamante affronta la fine di un’amicizia e la fatica di accettare che un rapporto importante possa cambiare per sempre, quando ormai “siamo sempre state sopra pianeti opposti, forse è troppo tardi e siamo solo ricordi”.

KAWAKAMI costruisce il racconto a partire da una metafora scientifica legata al fluido non newtoniano, una sostanza che modifica la propria consistenza in base alle sollecitazioni.

Questo concetto fisico diventa l’immagine centrale di un legame solido che si trasforma fino a sfuggire di mano: “se prima eri il riflesso in uno specchio sfocato, adesso sei la nebbia” e “sei una cometa distante”.

Sul piano musicale, il brano presenta sonorità pop e urban che accompagnano una riflessione personale sul cambiamento, sulla perdita e sul valore dei ricordi. La protagonista ripensa con nostalgia a “quando mi chiamavi diamante”, ma trova comunque la forza di reagire perché “sbagliando imparerò a non perdere la guerra”.