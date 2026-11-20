Jessica Mazzoli torna sulle scene musicali con il singolo Pathos, in rotazione radiofonica e nei digital store dal 20 novembre 2026. Il brano affronta il tema della seduzione, ribaltando la prospettiva: chi sembra avere il controllo non è sempre chi decide davvero come andrà a finire.

Pathos segna il ritorno della cantautrice sarda a un progetto indipendente e autodistribuito, con una scrittura che mette al centro ironia, fantasia e consapevolezza femminile. Tra pop, sonorità alternative e influenze urban, la canzone racconta le dinamiche del corteggiamento attraverso una prospettiva precisa: la donna può sembrare la preda, ma è lei a osservare, scegliere e condurre il gioco. Una situazione in cui seduzione e controllo si confondono, senza rinunciare a una componente leggera e cinematografica.

Jessica Mazzoli ribalta i ruoli del corteggiamento in “Pathos”

Il brano gioca con le aspettative legate alla conquista e con l’idea che, in una relazione, il potere di decidere appartenga necessariamente a chi fa il primo passo. La prospettiva proposta da Jessica Mazzoli è diversa: dietro un’apparente resa possono nascondersi attenzione, attesa e una precisa volontà di mettere alla prova l’altra persona.

“Pathos è un viaggio tra fantasia e realtà, in cui il corteggiamento prende forma in scene da film e ci si diverte a ribaltare i ruoli, con la donna che lascia credere di essere la preda mentre in realtà conduce il gioco”, spiega l’artista. “Abbiamo giocato con immagini, citazioni e un’ironia che invita a non prendersi troppo sul serio. Al centro c’è quella scintilla che passa attraverso uno sguardo, un gesto, il modo di muoversi: un’intesa che sfugge ai copioni e non si può fingere. È una questione di pathos, appunto“.

La riflessione si allarga poi alla forza femminile, che per l’artista non coincide con l’assenza di dolore, ma con la capacità di attraversarlo senza perdere la propria identità. “Molti uomini commettono l’errore di pensare di averle già in pugno, mentre esistono donne che osservano, aspettano e mettono alla prova chi hanno davanti”, racconta Jessica. “Non è l’uomo ad avere il controllo, è lei che gli sta lasciando credere di averlo”.

Il testo di Pathos è firmato da Jessica Mazzoli con Fabio Avventuroso, conosciuto come Scascio (tra i fondatori storici degli Skasico insieme a Salmo). La musica, l’arrangiamento e la produzione sono invece curati dall’artista con Gabriele Deriu (in arte, Kaizén).

L’omaggio a Jessica Rabbit

Il tema del brano trova espressione nell’immagine di copertina, scelta per accompagnare il singolo. L’artwork, ideato e realizzato dalla stessa Jessica Mazzoli con il supporto dell’intelligenza artificiale, richiama Jessica Rabbit e il film cult Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Nella copertina l’artista compare insieme al suo coniglio domestico Grey, riprendendo l’immaginario del personaggio animato e la sua celebre battuta: “Non sono cattiva, è che mi disegnano così”. Una citazione che si lega al tema del brano e al modo in cui l’identità femminile viene spesso interpretata attraverso lo sguardo degli altri.

La scelta visiva dialoga con il contenuto di Pathos, dove apparenza e intenzioni non coincidono necessariamente e ogni ruolo può essere rimesso in discussione.

Dal percorso televisivo al nuovo progetto indipendente: chi è Jessica Mazzoli\

Nata a Olbia nel 1991, Jessica Mazzoli si avvicina alla musica fin da bambina. Dopo una prima apparizione televisiva nel 2010 ad Amici di Maria De Filippi, nel 2011 partecipa a X Factor nella squadra Under 25 guidata da Simona Ventura. Arriva fino alla semifinale del talent con l’inedito Un livido sul cuore, scritto per lei da Gianluca Grignani. Negli anni successivi pubblica altri brani, tra cui Megalomane e Lara, quest’ultimo dedicato alla figlia.

Parallelamente alla musica, Mazzoli lavora anche come attrice e prende parte allo show di La7, Se stasera sono qui, condotto da Teresa Mannino. Nel 2019 entra inoltre nel cast del Grande Fratello.

Tra le esperienze musicali più recenti c’è Abbabula, rivisitazione in chiave moderna di un brano della tradizione in lingua sarda realizzata insieme al producer Big Zi. Con Pathos, Jessica Mazzoli apre ora un nuovo capitolo, scegliendo l’autodistribuzione e riportando al centro il percorso musicale della propria carriera.