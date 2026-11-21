Tancredi ha pubblicato giovedì 19 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo HO VISTO UN UOMO (il male), scritto con Mario Francese, Simone Sacchi, Adel Al Kassem e Nashley.

Il brano arriva dopo SCHEGGE (le foglie) ed è il secondo estratto da Odissea 2001, il progetto discografico in uscita prossimamente con cui l’artista inaugura un percorso indipendente, caratterizzato da un’estetica cinematografica cruda e distopica e da una nuova ricerca sonora e narrativa.

Il significato di HO VISTO UN UOMO (il male) di Tancredi

In HO VISTO UN UOMO (il male), Tancredi esplora il tema del male attraverso le azioni crudeli degli esseri umani. L’artista sceglie un approccio descrittivo ed evita giudizi morali o divisioni nette tra giusto e sbagliato. Fa invece emergere le contraddizioni dell’uomo e la difficoltà di tracciare un confine preciso tra bene e male.

Il brano lascia aperta una domanda che invita l’ascoltatore a riflettere sul tema: dove si trova realmente il male e da quale parte siamo noi?

Odissea 2001 e la serie Faccio un disco in 9 giorni

L’album Odissea 2001 nasce da un esperimento creativo: realizzare un disco intero da zero in nove giorni, con una canzone al giorno e senza materiale preesistente.

Le sessioni si sono svolte in una casa di campagna adibita a studio di registrazione insieme ai produttori Mario Francese (Santi Francesi), Samuele Murdaca e See Maw, e agli autori Nashley, Still Charles e Adel Al Kassem.

Tre videomaker hanno ripreso le sessioni per circa otto ore al giorno. Da queste riprese è nata Faccio un disco in 9 giorni, una serie pubblicata su YouTube composta da nove episodi, uno per traccia, che durano tra i 12 e i 20 minuti.

Le puntate raccontano i rapporti umani e il lavoro artistico in studio, tra intuizioni, confronti e imprevisti, per restituire al pubblico l’intero percorso dietro la nascita del progetto.

Credits del brano ▸ Artista · Tancredi

· Tancredi ▸ Titolo · HO VISTO UN UOMO (il male)

· HO VISTO UN UOMO (il male) ▸ Autori · Tancredi Cantù Rajnoldi, Mario Francese, Simone Sacchi, Adel Al Kassem, Nashley Rodeghiero

· Tancredi Cantù Rajnoldi, Mario Francese, Simone Sacchi, Adel Al Kassem, Nashley Rodeghiero ▸ Produttore · Tancredi Cantù Rajnoldi, See Maw, Mario Francese