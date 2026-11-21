Luca Barbarossa torna con Pepita e la rivoluzione, il nuovo album di inediti in uscita il 27 novembre 2026 in formato fisico e digitale. Il disco nasce dall’incontro tra canzone d’autore e jazz e vede la partecipazione dei musicisti: Danilo Rea, Paolo Fresu e Paolo Buonvino.

Pubblicato da Margutta 86 e distribuito e curato dalla divisione Classics & Jazz di Universal Music Italia, l’album è stato registrato interamente in analogico. Una scelta che mette al centro l’esecuzione dal vivo, il dialogo tra gli strumenti e l’interazione tra i musicisti, senza ricorrere a suoni virtuali o simulati e all’intelligenza artificiale.

Luca Barbarossa e la scelta di registrare in analogico

La lavorazione del disco è stata caratterizzata dalla volontà di valorizzare la dimensione collettiva della musica. Ogni brano è nato dall’esecuzione e dall’incontro tra i musicisti in studio, senza interventi di suoni simulati.

Barbarossa ha voluto sottolineare proprio questo aspetto, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alle registrazioni:

“Durante le registrazioni ci sono stati momenti di profonda emozione. Ci siamo divertiti e commossi insieme nello stesso luogo fisico, con la consapevolezza che la musica nasce per essere vissuta e suonata insieme. Ogni nota che ascolterete è stata generata da esseri umani che hanno dedicato la loro esistenza agli strumenti che suonano”.

Il cantautore ha aggiunto:

“Troverete solo voglia di scrivere, comporre, suonare, cantare, condividere stati d’animo e pensieri”.

Pepita e la rivoluzione: i brani e le collaborazioni

Ad aprire il disco è la title track Pepita e la rivoluzione, con il pianoforte di Danilo Rea e la tromba di Paolo Fresu. Al centro del brano si incontrano amore e impegno politico.

Tra i brani della tracklist c’è Marcia la guerra, che affronta il tema dei conflitti attraverso gli ultimi istanti di vita di un giovane soldato. A che serve una canzone, con Paolo Fresu, pone invece una domanda sul ruolo della musica in un’epoca dominata dal rumore e dalla velocità.

Particolare il lavoro alla base di I tuoi silenzi, che coinvolge Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia. Il brano parte da The Silence of Your Heart, composizione strumentale di Rubino eseguita dal Paolo Fresu Trio, per trasformarne la struttura armonica in una nuova melodia cantata.

Un procedimento che ritorna anche in Beati i poeti, ispirata a Estate di Marco Bardoscia. Tempesta, invece, nasce da un’improvvisazione in studio tra la voce di Barbarossa e il pianoforte di Danilo Rea.

Non mancano i brani dedicati alle riflessioni personali. Mentre affronta il rapporto con il tempo e le vite che procedono contemporaneamente, mentre Chiedo troppo, costruita sull’incontro tra piano e voce, guarda all’età, al futuro e alla possibilità di conservare la propria curiosità. Inferno e paradiso si concentra sull’amore, descritto come una forza istintiva e incontrollabile.

La parte conclusiva comprende Protegga il cielo, già pubblicata come anticipazione dell’album, con gli archi composti e diretti da Paolo Buonvino. Il brano riflette sul valore dei piccoli gesti quotidiani e sulla possibilità di contribuire concretamente al cambiamento.

Buonvino firma anche la suite per archi di Le notti bianche, che accompagna la conclusione del disco attraverso parole tratte dall’omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij.

La versione digitale comprende inoltre una bonus track, Cosa chiedi alla luna, nata dall’incontro tra musica e letteratura e ispirata ai racconti del commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni.

La tracklist di Pepita e la rivoluzione

Questa la tracklist degli 11 brani che compongono l’album, con una traccia bonus aggiuntiva per l’edizione digitale:

# Brano Uscita singolo 1 Pepita e la rivoluzione

feat. Danilo Rea, Paolo Fresu 2 Marcia la guerra 3 A che serve una canzone

feat. Paolo Fresu 4 I tuoi silenzi

feat. Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardoscia 5 Inferno e paradiso 6 Tempesta

feat. Danilo Rea 7 Beati i poeti 8 Mentre 9 Chiedo troppo

feat. Danilo Rea 10 Protegga il cielo

feat. Paolo Buonvino 30/10/2026 11 Le notti bianche

feat. Paolo Buonvino 12 Cosa chiedi alla luna

Bonus track, solo versione digitale

La presentazione al Blue Note di Milano

Pepita e la rivoluzione sarà presentato in anteprima il 26 novembre al Blue Note di Milano. I biglietti per l’appuntamento sono disponibili online.

L’album arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali il giorno successivo, 27 novembre.

Foto: Camilla Liconti