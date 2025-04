Buon compleanno Luca Barbarossa. Alcune delle frasi più belle delle sue canzoni

Buon compleanno a Luca Barbarossa che oggi compie 64 anni. 10 frasi delle sue canzoni per omaggiarlo.

Il percorso artistico di Luca Barbarossa è ricco di aspetti del mondo della musica, da protagonista, da ascoltatore e da cronista.

Dai suoi esordi a Castrocaro e Sanremo, capocannoniere della Nazionale Cantanti, dal teatro alla tv fino alla radio, dal 2010 con Radio 2 Social Club, programma di Rai Radio 2.

Nel giorno del suo compleanno, lo raccontiamo attraverso dieci frasi estratte dai suoi brani.

Nelle sue canzoni oltre a raccontarci l’amore e la vita ha toccato temi delicati come la violenza sessuale in L’amore rubato, la caduta del muro di Berlino in Al di là del muro, di Nelson Mandela e delle persecuzione razziali in Sette candele.

Luca Barbarossa: Vittorie e premi

Ha partecipato nove volte al Festival di Sanremo ottenendo una vittoria ed un terzo posto.

1980 Primo classificato al Festival di Castrocaro con Sarà l’età

con 1987 Vince Un Disco per l’Estate con Roberto

con 1987 Premio migliore rivelazione a Vota la Voce

1988 Terzo classificato al Festival di Sanremo con L’amore rubato

con 1988 Partecipa all’ Eurovision Song Contest con Ti scrivo (vivo)

con 1992 Vince il Festival di Sanremo con Portami a ballare

con 2018 Premio Lunezia per Sanremo con Passame er sale

Clicca su continua per riscoprire alcune frasi delle canzoni di Luca Barbarossa nel giorno del suo compleanno.