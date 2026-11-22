Lucio Corsi vince la Best Recorded Track dei SIAE Music Awards 2026 con Nel cuore della notte, scritta con Tommaso Ottomano, e lascia dietro Lazza, Marracash e Caparezza. I vincitori sono stati premiati sabato 21 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano, con Amadeus e Noemi alla conduzione.

Nella categoria del brano registrato il cantautore toscano ha avuto la meglio su Certe cose di Lazza, Factotum di Marracash e due titoli di Caparezza, Il pianeta delle idee e Io sono il viaggio, come da nomination.

Alla quarta edizione i premi della SIAE vanno agli autori e agli editori, non agli interpreti, e si basano sui consumi di musica certificati e sulle royalties distribuite e pagate nel 2026. La serata era uno degli appuntamenti della Milano Music Week 2026.

Giorgia e Cesare Cremonini vincono due premi a testa

Giorgia porta a casa la Top canzone Social Italia con La cura per me, firmata con Blanco e Michelangelo, e il premio per la colonna sonora al cinema con il film Diamanti di Ferzan Özpetek, scritta con Giuliano Taviani e Carmelo Travia, che vincono anche fra i film tv con La farfalla impazzita.

Doppio premio anche per Cesare Cremonini. Nonostante tutto, scritta con Elisa, è la Top canzone Radio davanti, fra gli altri, a Bottiglie vuote e a Maschio di Annalisa, mentre Poetica, firmata con Davide Petrella, vince il Live Concert, la categoria dei locali con più di 5.000 posti.

Riccardo Zanotti, autore e voce dei Pinguini Tattici Nucleari in corsa in radio proprio con Bottiglie vuote, è il Miglior Autore Under 35. Lo streaming premia invece Balorda nostalgia, il brano con cui Olly ha vinto Sanremo 2025, scritto con Juli e Pierfrancesco Pasini.

Sal Da Vinci vince fra i locali da ballo con musica live con Rossetto e caffè. Sarà perché ti amo, firmata da Pupo, Daniele Pace e Dario Farina per i Ricchi e Poveri e unica con tre nomination, vince fra i locali con musica live, mentre nei club tocca a Freed from desire di Gala.

All’estero la canzone italiana premiata è I’m good (Blue) di David Guetta e Bebe Rexha, costruita su Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65: fra gli autori premiati ci sono due membri del gruppo, Jeffrey Jey e Maury, insieme a Massimo Gabutti.

Ligabue e Giuliano Sangiorgi, i due premi speciali

I premi speciali vanno a Luciano Ligabue e a Giuliano Sangiorgi. Ligabue ha ritirato il suo con un appello in difesa della creatività, che per il cantautore ha senso quando quello che esce è l’anima di chi scrive: “Ed è chiaro che al momento non c’è nessuna intelligenza artificiale capace di produrre un’anima”.

Sangiorgi ha cantato La prima volta e Solo per te e ha rivolto una dedica commossa ad Antonio Boccuni, il suo personal manager scomparso a ottobre.

Noemi apre con Ornella Vanoni e chiude con Caterina Caselli

Noemi ha aperto la serata cantando Che cosa c’è per Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025. In chiusura sono arrivati l’omaggio a Caterina Caselli, in sala e accolta da una standing ovation, e il saluto della conduttrice sulle note di Insieme a te non ci sto più.

SIAE Music Awards 2026, i vincitori di tutte le categorie

Fra gli altri premi, Stefano Bollani vince la Composizione Jazz con A tempo col pianeta, mentre il Live Recital, la categoria dei locali sotto i 5.000 posti, va alle musiche di Ennio e Andrea Morricone per Nuovo Cinema Paradiso.

Categoria Vincitore Autori Editori Best Recorded Track Nel cuore della notte Lucio Corsi, Tommaso Ottomano Picicca Management, Sugarmusic Publishing Top canzone – Locali da ballo con musica live Rossetto e caffè Sal Da Vinci, Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino Cose Production Top canzone – Club Freed from desire Molella, Phil Jay, Gala (PRS) Mollyville Publishing, Wise Music Italy Top canzone – Locali con musica live Sarà perché ti amo Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, Pupo Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi Top canzone – Radio Nonostante tutto Cesare Cremonini, Elisa Logico, Sogno Meccanico Top canzone italiana all’Estero I’m good (Blue) Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Kamille (BMI), Maury, Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI) BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS), BMG Rights Management UK (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana (non iscritto) Top canzone Streaming Italia Balorda nostalgia Olly, Juli, Pierfrancesco Pasini Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi Top canzone Social Italia La cura per me Blanco, Giorgia, Michelangelo BAMBAM, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union Top colonna sonora originale – Cinema Diamanti Giorgia, Giuliano Taviani, Carmelo Travia Didyme Records, FM Records, Girasole Edizioni Musicali Colonna sonora originale – Film tv La farfalla impazzita Giuliano Taviani, Carmelo Travia Didyme Records Colonna sonora originale – Serie tv Black out 2 – Le verità nascoste Vivaldi, Bonini, Sartini, Vitelli Rai Com Colonna sonora originale – Film streaming Ogni maledetto fantacalcio Roberto Lobbe Procaccini – Colonna sonora originale – Serie streaming Mare fuori 5 Lentini, Lolloflow, Caiazzo, Paolillo, Raiz Coloora, Rai Com Live Concert Poetica Cesare Cremonini, Davide Petrella – Live Recital Nuovo Cinema Paradiso Ennio Morricone, Andrea Morricone EMI General Music Publishing Composizione Jazz A tempo col pianeta Stefano Bollani – Miglior Autore Under 35 Riccardo Zanotti – – Premio speciale Giuliano Sangiorgi – – Premio speciale 2026 Luciano Ligabue – –

Foto: ufficio stampa SIAE