SIAE Music Awards 2026, tutti i vincitori: Lucio Corsi batte Lazza, Marracash e Caparezza
Doppietta per Giorgia e Cesare Cremonini, a Ligabue e Giuliano Sangiorgi i premi speciali
di All Music Italia ·
Lucio Corsi vince la Best Recorded Track dei SIAE Music Awards 2026 con Nel cuore della notte, scritta con Tommaso Ottomano, e lascia dietro Lazza, Marracash e Caparezza. I vincitori sono stati premiati sabato 21 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano, con Amadeus e Noemi alla conduzione.
Nella categoria del brano registrato il cantautore toscano ha avuto la meglio su Certe cose di Lazza, Factotum di Marracash e due titoli di Caparezza, Il pianeta delle idee e Io sono il viaggio, come da nomination.
Alla quarta edizione i premi della SIAE vanno agli autori e agli editori, non agli interpreti, e si basano sui consumi di musica certificati e sulle royalties distribuite e pagate nel 2026. La serata era uno degli appuntamenti della Milano Music Week 2026.
Giorgia e Cesare Cremonini vincono due premi a testa
Giorgia porta a casa la Top canzone Social Italia con La cura per me, firmata con Blanco e Michelangelo, e il premio per la colonna sonora al cinema con il film Diamanti di Ferzan Özpetek, scritta con Giuliano Taviani e Carmelo Travia, che vincono anche fra i film tv con La farfalla impazzita.
Doppio premio anche per Cesare Cremonini. Nonostante tutto, scritta con Elisa, è la Top canzone Radio davanti, fra gli altri, a Bottiglie vuote e a Maschio di Annalisa, mentre Poetica, firmata con Davide Petrella, vince il Live Concert, la categoria dei locali con più di 5.000 posti.
Riccardo Zanotti, autore e voce dei Pinguini Tattici Nucleari in corsa in radio proprio con Bottiglie vuote, è il Miglior Autore Under 35. Lo streaming premia invece Balorda nostalgia, il brano con cui Olly ha vinto Sanremo 2025, scritto con Juli e Pierfrancesco Pasini.
Sal Da Vinci vince fra i locali da ballo con musica live con Rossetto e caffè. Sarà perché ti amo, firmata da Pupo, Daniele Pace e Dario Farina per i Ricchi e Poveri e unica con tre nomination, vince fra i locali con musica live, mentre nei club tocca a Freed from desire di Gala.
All’estero la canzone italiana premiata è I’m good (Blue) di David Guetta e Bebe Rexha, costruita su Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65: fra gli autori premiati ci sono due membri del gruppo, Jeffrey Jey e Maury, insieme a Massimo Gabutti.
Ligabue e Giuliano Sangiorgi, i due premi speciali
I premi speciali vanno a Luciano Ligabue e a Giuliano Sangiorgi. Ligabue ha ritirato il suo con un appello in difesa della creatività, che per il cantautore ha senso quando quello che esce è l’anima di chi scrive: “Ed è chiaro che al momento non c’è nessuna intelligenza artificiale capace di produrre un’anima”.
Sangiorgi ha cantato La prima volta e Solo per te e ha rivolto una dedica commossa ad Antonio Boccuni, il suo personal manager scomparso a ottobre.
Noemi apre con Ornella Vanoni e chiude con Caterina Caselli
Noemi ha aperto la serata cantando Che cosa c’è per Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025. In chiusura sono arrivati l’omaggio a Caterina Caselli, in sala e accolta da una standing ovation, e il saluto della conduttrice sulle note di Insieme a te non ci sto più.
SIAE Music Awards 2026, i vincitori di tutte le categorie
Fra gli altri premi, Stefano Bollani vince la Composizione Jazz con A tempo col pianeta, mentre il Live Recital, la categoria dei locali sotto i 5.000 posti, va alle musiche di Ennio e Andrea Morricone per Nuovo Cinema Paradiso.
|Categoria
|Vincitore
|Autori
|Editori
|Best Recorded Track
|Nel cuore della notte
|Lucio Corsi, Tommaso Ottomano
|Picicca Management, Sugarmusic Publishing
|Top canzone – Locali da ballo con musica live
|Rossetto e caffè
|Sal Da Vinci, Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino
|Cose Production
|Top canzone – Club
|Freed from desire
|Molella, Phil Jay, Gala (PRS)
|Mollyville Publishing, Wise Music Italy
|Top canzone – Locali con musica live
|Sarà perché ti amo
|Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, Pupo
|Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi
|Top canzone – Radio
|Nonostante tutto
|Cesare Cremonini, Elisa
|Logico, Sogno Meccanico
|Top canzone italiana all’Estero
|I’m good (Blue)
|Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Kamille (BMI), Maury, Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI)
|BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS), BMG Rights Management UK (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana (non iscritto)
|Top canzone Streaming Italia
|Balorda nostalgia
|Olly, Juli, Pierfrancesco Pasini
|Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi
|Top canzone Social Italia
|La cura per me
|Blanco, Giorgia, Michelangelo
|BAMBAM, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union
|Top colonna sonora originale – Cinema
|Diamanti
|Giorgia, Giuliano Taviani, Carmelo Travia
|Didyme Records, FM Records, Girasole Edizioni Musicali
|Colonna sonora originale – Film tv
|La farfalla impazzita
|Giuliano Taviani, Carmelo Travia
|Didyme Records
|Colonna sonora originale – Serie tv
|Black out 2 – Le verità nascoste
|Vivaldi, Bonini, Sartini, Vitelli
|Rai Com
|Colonna sonora originale – Film streaming
|Ogni maledetto fantacalcio
|Roberto Lobbe Procaccini
|–
|Colonna sonora originale – Serie streaming
|Mare fuori 5
|Lentini, Lolloflow, Caiazzo, Paolillo, Raiz
|Coloora, Rai Com
|Live Concert
|Poetica
|Cesare Cremonini, Davide Petrella
|–
|Live Recital
|Nuovo Cinema Paradiso
|Ennio Morricone, Andrea Morricone
|EMI General Music Publishing
|Composizione Jazz
|A tempo col pianeta
|Stefano Bollani
|–
|Miglior Autore Under 35
|Riccardo Zanotti
|–
|–
|Premio speciale
|Giuliano Sangiorgi
|–
|–
|Premio speciale 2026
|Luciano Ligabue
|–
|–
Foto: ufficio stampa SIAE
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