I SIAE Music Awards 2026 si tengono sabato 21 novembre, dalle 19:30, al Teatro Arcimboldi di Milano, con Amadeus alla conduzione per il terzo anno consecutivo e Noemi che nell’edizione 2026 lo affianca per la prima volta.

È la quarta edizione dei premi per gli autori e gli editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero, e cambia sede rispetto alla terza edizione.

La serata è voluta e organizzata dalla SIAE e prodotta da Friends & Partners, e rientra nel programma della Milano Music Week 2026, di cui la SIAE è promotore. L’accompagnamento dal vivo è del maestro Valeriano Chiaravalle, mentre l’ingresso è a numero chiuso, solo su invito.

Il presidente della SIAE, Salvatore Nastasi, ha dichiarato: “Con la quarta edizione, i SIAE Music Awards confermano il loro ruolo nel ritrarre l’evoluzione della musica italiana e dei suoi linguaggi”.

Nastasi prosegue: “Attraverso i consumi culturali e le scelte del pubblico, questo premio si rinnova e cambia insieme con le trasformazioni del settore, dei modi di ascoltare e di vivere la musica, restituendo una fotografia sempre più accurata del presente della musica italiana e valorizzando con sempre maggiore precisione il talento di chi la crea”.

Nastasi aggiunge: “I SIAE Music Awards celebrano gli Autori e gli Editori che riescono a lasciare un segno autentico nel nostro tempo, trasformando la creatività in un legame autentico con il pubblico. Perché poi sono proprio le persone, con i loro ascolti e le loro preferenze, a dare la misura più concreta dell’impatto di un’opera”.

Amadeus ha dichiarato: “Sono onorato di condurre per la terza volta consecutiva i Siae Music Awards che rappresentano una grande occasione per tutta l’industria musicale. La musica ancora oggi ha la straordinaria capacità di intercettare emozioni, desideri e cambiamenti prima di altre forme di racconto”.

Amadeus aggiunge: “Sono felice di dividere il palco con Noemi, un’amica e una cantante eccezionale che si esibirà nel corso della serata. Ci saranno molti amici, ci sarà tutto il mondo musicale con i successi che saranno celebrati e premiati. Una serata importante in cui ancora una volta la musica sarà al centro della scena”.

Noemi ha dichiarato: “Condividere il palco con Amadeus per presentare una serata così prestigiosa come i SIAE MUSIC AWARDS è per me un onore immenso e un’emozione speciale. Questi premi celebrano il cuore pulsante della nostra identità musicale: gli autori, gli editori e il cantautorato italiano”.

Noemi aggiunge: “La canzone d’autore non è semplicemente musica, è racconto, radice culturale, memoria collettiva e sguardo verso il futuro; è la forma d’arte che dà voce a ciò che proviamo, spesso prima ancora che riusciamo a esprimerlo a parole. Essere per la prima volta al fianco di Amadeus rende il tutto ancora più straordinario”.

Le 17 categorie dei SIAE Music Awards 2026, dalla Best Recorded Track al Premio Under 35

Le nomination, basate sui consumi di musica certificati dalla SIAE e sulle royalties distribuite e pagate nel 2026, riguardano 17 categorie:

Best Recorded Track

Top canzone – Locali da ballo con musica live

Top canzone – Club

Top canzone – Locali con musica live

Top canzone – Radio

Top canzone italiana all’Estero

Top canzone Streaming Italia

Top canzone Social Italia

Top colonna sonora originale – Cinema

Premio colonna sonora originale – Film tv

Premio colonna sonora originale – Serie tv

Premio colonna sonora originale – Film streaming

Premio colonna sonora originale – Serie streaming

Premio Live Concert

Premio Live Recital

Premio Composizione Jazz

Premio Under 35

Foto: ufficio stampa SIAE