SIAE ripartisce i compensi dei concerti ogni tre mesi invece che ogni sei. La ripartizione di ottobre distribuisce circa 26 milioni di euro per i concerti dal 1° maggio al 31 luglio 2026, con tre mesi di anticipo sulla vecchia scadenza di gennaio 2027.

La ripartizione riguarda oltre 32.200 brani eseguiti nei concerti del periodo e più di 8.200 aventi diritto, che trovano i dettagli nel Portale Autori ed Editori e nell’app SIAE+.

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SIAE attribuisce i tempi più brevi all’aggiornamento dei sistemi e dei processi con cui elabora e distribuisce i compensi e a un maggiore uso di dati e intelligenza artificiale.

Il 27 ottobre 2025 SIAE aveva effettuato la prima ripartizione trimestrale delle royalties online da YouTube, Spotify, Apple Music, TikTok e dalle altre piattaforme con licenza multi-territoriale, e aveva previsto di estendere la cadenza ad altre categorie nel corso del 2026.