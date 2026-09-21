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SIAE aggiorna il Portale Autori ed Editori: le novità entro ottobre

Login senza password e deleghe digitali nei prossimi giorni, poi dashboard e contratti entro ottobre

SIAE introduce la prima ripartizione trimestrale delle royalties online per autori ed editori
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SIAE aggiorna il Portale Autori ed Editori con una serie di funzioni nuove per il deposito delle opere, la gestione dei contratti editoriali e i repertori internazionali in subedizione. Le novità arrivano scaglionate: le prime nei prossimi giorni, le ultime entro la fine di ottobre 2026.

Il primo cambiamento riguarda l’accesso: il login diventa senza password, con un link protetto per entrare su siae.it e sul Portale. Arriva anche un sistema di deleghe digitali, gestibile dalla sezione Profilo dell’app SIAE+: un autore potrà autorizzare manager, tutori o rappresentanti a consultare la propria posizione e a predisporre depositi in bozza.

Sul fronte dei brani, la dashboard Depositi mostrerà di default solo i caricamenti dell’ultimo anno, con quelli più vecchi archiviati in un box a parte. Ai subeditori arriva invece uno strumento per seguire l’esito dei depositi effettuati via CWR, il formato standard con cui le opere viaggiano fra le collecting society di tutto il mondo.

Il Repertorio si arricchisce di dettagli finora non visibili: le relazioni editoriali e la catena del diritto associate a un’opera, notifiche a ogni cambio di stato, i casi di amministrazione parziale e i collegamenti fra un brano originale e le sue opere correlate.

SIAE introduce La gestione digitale dei contratti per gli editori

Il cambiamento più consistente riguarda gli editori: nella sezione Contratti sarà possibile notificare online i trasferimenti e le rinunce di catalogo, con nuovi controlli automatici sulle opere coinvolte, e notificare i contratti di sub-edizione e i trasferimenti internazionali. Il deposito dei contratti di cessione editoriale all’estero avrà una ricerca delle opere più immediata e alcuni campi già precompilati.

Un nuovo Archivio Contratti riunirà in un solo punto tutti i cataloghi registrati in SIAE. La sezione Contratti è già attiva sul Portale: chi non la vede ancora deve farne richiesta agli uffici SIAE e indicare i referenti e il livello di operatività desiderato, dalla sola consultazione fino alla firma.

Il calendario: nei prossimi giorni arrivano il nuovo login e il form di delega su SIAE+. Nella prima settimana di ottobre debuttano la nuova dashboard, la gestione digitale dei contratti e le novità sul Repertorio. Il monitoraggio dei depositi CWR per i subeditori sarà disponibile entro la fine di ottobre.

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