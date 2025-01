Smart Week: la SIAE rivoluziona l’orario di lavoro nel 2025 senza modificare il trattamento economico

La SIAE ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali che introduce, in via sperimentale per l’anno 2025, la smart week, una nuova modalità lavorativa flessibile a cui i dipendenti potranno aderire volontariamente. L’opportunità interesserà circa 600 persone, senza modificare il trattamento economico, ma aggiungendo ulteriori strumenti di welfare aziendale.

Come funziona la smart week di siae

La smart week prevede una distribuzione differenziata dell’orario di lavoro, alternando periodi con settimane lavorative di 4 giorni (dal lunedì al giovedì), principalmente nei mesi estivi e a dicembre, a settimane di 5 giorni nei restanti periodi. Questo modello si integra con lo smart working e altre pratiche di lavoro agile già avviate da SIAE, diventando uno dei pilastri della nuova organizzazione lavorativa dell’ente.

Le dichiarazioni di Matteo Fedeli, Direttore Generale SIAE

“L’introduzione della smart week rappresenta per SIAE un’importante implementazione del contratto collettivo nazionale siglato lo scorso anno. Si tratta di un tassello di una strategia più ampia finalizzata a migliorare il benessere aziendale senza intaccare, ma anzi migliorare, la produttività del nostro business. Questa maggiore flessibilità oraria, che affianca e non sostituisce il già avviato smart working, è indirizzata principalmente a favorire la genitorialità e in generale la conciliazione vita-lavoro delle persone di SIAE,” ha dichiarato Matteo Fedeli, Direttore Generale di SIAE.

Le parole di Salvatore Nastasi, Presidente SIAE

“È una modifica aziendale che ci pone all’avanguardia in Italia. L’abbiamo pensata e realizzata dopo un attento lavoro di benchmarking sulle principali aziende private che già hanno introdotto forme di flessibilità oraria. In tal senso devo ringraziare il lavoro svolto in questi mesi dal nostro direttore del personale insieme alle organizzazioni sindacali, che hanno condiviso ed apprezzato la nostra innovativa idea di wellbeing. La SIAE quest’anno compie 143 anni, ma è sempre più proiettata al futuro, anche attraverso il miglioramento delle condizioni lavorative dei lavoratori,” ha commentato il Presidente SIAE Salvatore Nastasi.

Un passo verso il futuro

Con l’introduzione della smart week, la SIAE si posiziona tra le aziende più innovative in Italia, dimostrando un forte impegno verso il benessere dei propri dipendenti e un’organizzazione lavorativa più flessibile e inclusiva. La sperimentazione del 2025 rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento della conciliazione tra vita privata e lavoro.