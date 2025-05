Dillo all’Avvocato: posso pubblicare cover su Spotify o YouTube? L’avvocato Fabio Falcone spiega come farlo legalmente

Come pubblicare legalmente una cover è una delle domande più frequenti tra gli artisti emergenti. In questo articolo della rubrica Dillo all’Avvocato, Fabio Falcone spiega anche i diritti delle cover musicali su YouTube e le regole per caricare brani su Spotify.

L’Avvocato specializzato in Musica, Discografia e Diritto d’Autore, ricordiamo, raro caso di professionista che al tempo stesso è egli stesso artista e cantautore con La Differenza e come Pianista Indie, oggi ci spiega quindi come funziona la pubblicazione delle cover.

Quali precauzioni legali devo adottare quando pubblico cover di brani altrui?

Come funziona la pubblicazione delle cover? È una domanda molto comune: posso pubblicare una mia versione di una canzone famosa? È legale? Posso farlo su Spotify o YouTube? La risposta è sì, ma solo rispettando alcune regole precise.

Le cover sono legali se si tratta di una riproduzione fedele del brano originale, cioè se non modifichi il testo né la melodia in modo sostanziale. In quel caso, non serve l’autorizzazione dell’autore o dell’editore, ma devi comunque pagare i diritti previsti dalla legge.

Diritti da rispettare

Se vuoi sapere come pubblicare legalmente una cover, inizia da qui: serve una licenza meccanica, cioè il diritto alla riproduzione dell’opera su supporti fisici o digitali. In Italia, questo diritto è gestito dalla SIAE. Se vuoi pubblicare una cover su Spotify, Apple Music o altre piattaforme, devi ottenere la licenza meccanica e pagare la quota dovuta agli aventi diritto. Anche Soundreef, se sei iscritto lì, può aiutarti a chiarire la situazione a seconda dei casi.

Attenzione anche ai diritti connessi: se la cover è registrata da te, i diritti sul master sono tuoi, ma il brano resta comunque di proprietà degli autori originali, quindi ogni utilizzo pubblico va tracciato e regolato. Se invece usi una base musicale non tua, magari acquistata online o fornita da terzi, assicurati che i diritti siano chiari anche su quella base.

Diritti cover musicali YouTube: cosa sapere

Per quanto riguarda YouTube, la situazione è più complessa. Molti brani famosi sono protetti da Content ID: appena carichi una cover, la piattaforma la rileva e monetizza a favore dell’editore originale. In alcuni casi il video può essere bloccato, in altri può restare online ma senza che tu guadagni nulla. Per evitare sorprese, conviene dichiarare che si tratta di una cover e verificare se il brano è tra quelli consentiti.

Nei concerti live, invece, il locale o l’organizzatore è tenuto a compilare il borderò e pagare la SIAE. Se esegui una cover dal vivo, sei coperto da questa procedura, ma ricordati di indicare correttamente il titolo e l’autore originale, così i compensi vanno a chi spettano.

In sintesi: fare una cover è legale, ma ci sono regole da rispettare. Non basta cantare bene un brano per poterlo pubblicare in libertà.