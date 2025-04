CopyOrRight: se bastano un prompt e un click, cosa resta dell’autore? La campagna di Siae

#CopyOrRight: se bastano un prompt e un click, cosa resta dell’autore? Questa è la domanda che lancia SIAE e da cui prende vita un’importante campagna nell’era dell’ Intelligenza Artificiale.

Nella Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e nel 143esimo anniversario della sua fondazione, SIAE lancia una campagna per richiamare l’attenzione su un tema più che mai attuale: il futuro del diritto d’autore nell’epoca dell’AI generativa.

La domanda è semplice quanto necessaria: è giusto che l’Intelligenza Artificiale da risorsa si trasformi in sottrazione del Diritto d’Autore? O peggio ancora, in un meccanismo che minaccia l’identità stessa del processo creativo umano?

Secondo le stime della CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori), nei prossimi cinque anni gli autori di musica e audiovisivo potrebbero perdere fino a 22 miliardi di euro a causa dell’uso indiscriminato della IA.

I recenti fenomeni virali, come la “ghiblizzazione” delle foto, ovvero la moda scoppiata che ha visto gli utenti riprodurre con l’AI foto nello stile del celebre Studio di cartoon Ghibli, dimostrano quanto sia già oggi labile il confine tra ispirazione e copia. Una zona grigia, priva di regole, che mette a rischio il lavoro degli autori.

Attraverso una survey condotta negli scorsi mesi, gli autori italiani hanno lanciato un segnale forte alla SIAE, chiedendo maggiore tutela e un dialogo concreto con le istituzioni per difendere il proprio diritto a essere protetti dall’uso non autorizzato delle proprie opere nell’addestramento degli algoritmi di IA.

Un primo passo è già stato mosso: dopo l’ok del Senato a marzo, la Camera dei deputati sta ora esaminando un Disegno di Legge che potrebbe finalmente introdurre limiti concreti per i big della tecnologia.

La richiesta della SIAE è chiara: riconoscere esplicitamente il diritto degli autori a negare l’utilizzo delle proprie opere per l’addestramento dell’IA e pretendere totale trasparenza su come tali sistemi vengano costruiti e allenati.

Il rischio, senza interventi, è di ritrovarsi con una normativa che equipari un’opera generata da IA a una creata dall’ingegno umano. Con conseguenze devastanti per l’intero ecosistema creativo.

In occasione della ricorrenza simbolica della sua fondazione, SIAE lancia un appello ai decisori politici, ricordando che la difesa del diritto d’autore è anche difesa dell’identità culturale del nostro Paese.

Salvatore Nastasi, Presidente SIAE:

“Non possiamo accettare che la creatività umana venga messa all’angolo da tecnologie che, senza regole, si nutrono del lavoro dei nostri autori. Dietro ogni canzone, ogni film, ogni opera c’è una persona, un’emozione e un’intelligenza umana. La creatività non è un algoritmo, è un atto unico e irripetibile che va tutelato con decisione. L’Intelligenza Artificiale non può e non deve cancellare tutto questo.

Gli autori hanno diritto a essere rispettati, ascoltati e protetti. La SIAE, da sempre, è al loro fianco, e chiede con forza che il legislatore intervenga prima che sia troppo tardi: è in ballo il futuro della cultura italiana”.