SIAE, prima ripartizione trimestrale delle royalties online: novità per autori ed editori

SIAE introduce la prima ripartizione trimestrale delle royalties online per autori ed editori di musica, segnando un passo importante verso una gestione più rapida e trasparente dei diritti digitali.

Royalties online: la prima ripartizione trimestrale

La giornata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, segna una novità significativa per il settore musicale italiano. Per la prima volta, SIAE effettua una ripartizione trimestrale delle royalties derivanti dallo sfruttamento online delle opere musicali.

L’operazione riguarda il primo trimestre del 2025, quindi tutti gli stream e gli ascolti avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025, su piattaforme con licenza multi-territoriale come YouTube, Spotify, Apple Music, Facebook, Instagram, TikTok e altri DSP.

Un sistema più veloce ed efficiente

Secondo quanto comunicato dalla società, gli importi distribuiti in questo primo SIAE Day musicale sono cresciuti del 15,6% rispetto alla precedente ripartizione (primo trimestre 2024, accorpato nel semestre di gennaio 2025).

Un incremento legato – spiegano da SIAE – a un processo di modernizzazione e ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, oltre che a risultati positivi ottenuti dalle recenti negoziazioni con i principali player del settore.

In particolare, cresce la quota di mercato del repertorio SIAE online, con un aumento delle royalties distribuite pari al +12% su Spotify e al +10% su Apple Music.

Pagamenti ogni 90 giorni

Da questa tornata in avanti, SIAE effettuerà la ripartizione delle royalties online ogni 90 giorni, accorciando in modo significativo i tempi di liquidazione per autori ed editori.

La cadenza trimestrale riguarderà le piattaforme musicali con contratto multi-territoriale — tra cui YouTube, Spotify, Apple Music, Facebook, Instagram e TikTok — e sarà estesa progressivamente ad altre categorie nel corso del 2026.

Gli iscritti possono già verificare i propri proventi direttamente dall’app SIAE+, disponibile gratuitamente per iOS e Android, che consente di accedere ai dati contabili e alle informazioni sulle proprie opere musicali.

Questa prima ripartizione trimestrale rappresenta un passo importante per rendere più frequente e trasparente la distribuzione dei compensi derivanti dallo streaming.

Un’evoluzione che allinea l’Italia agli standard internazionali, garantendo a chi crea e pubblica musica un flusso economico più costante e prevedibile.