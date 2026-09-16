SIAE ha aperto i bandi 2026 di Per Chi Crea, programma promosso dal Ministero della Cultura che mette a disposizione oltre 13 milioni di euro per la produzione, la formazione e la promozione di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35. Per i progetti musicali la finestra comprende nuove opere, percorsi di professionalizzazione e attività live in Italia e all’estero.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 14 del 29 ottobre 2026 attraverso il portale di Per Chi Crea. L’elenco dei progetti vincitori sarà pubblicato entro il 1° marzo 2027.

Per Chi Crea 2026: oltre 13 milioni dalla copia privata

Il programma è finanziato con il 10% dei compensi derivanti dalla copia privata. Si tratta del compenso applicato a supporti e dispositivi idonei alla registrazione audio e video, destinato a remunerare autori, produttori, artisti e interpreti per le copie a uso personale delle opere protette.

Le risorse non riguardano soltanto la musica: i bandi coprono anche arti visive, cinema, danza, libro e lettura e teatro. Nell’edizione precedente sono stati assegnati 331 contributi a progetti dei diversi settori. Per la musica, la misura può finanziare sia la realizzazione di un’opera sia le attività necessarie a portarla fuori dallo studio, tra formazione, tour e promozione.

Per Chi Crea 2026: le quattro linee di intervento

Nuove opere finanzia la realizzazione e la promozione di opere inedite di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori.

finanzia la realizzazione e la promozione di opere inedite di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori. Formazione e promozione culturale nelle scuole sostiene progetti realizzati nelle scuole statali e paritarie, anche con scuole di musica, arte, danza e scrittura.

sostiene progetti realizzati nelle scuole statali e paritarie, anche con scuole di musica, arte, danza e scrittura. Professionalizzazione degli artisti riguarda masterclass, residenze, corsi e seminari destinati a rafforzare competenze creative e professionali.

riguarda masterclass, residenze, corsi e seminari destinati a rafforzare competenze creative e professionali. Live e promozione nazionale e internazionale copre tour, circuitazioni, festival e rassegne, con la possibilità di prevedere traduzioni delle opere e distribuzione all’estero.

Le linee hanno destinatari e requisiti diversi. I bandi sono rivolti anche a enti pubblici e privati, imprese, organizzazioni e scuole, mentre le misure dedicate agli artisti chiedono che gli autori, interpreti ed esecutori coinvolti non abbiano superato i 35 anni e siano residenti in Italia oppure cittadini italiani residenti all’estero.

Santachiara e Minimarket, un progetto sostenuto da Per Chi Crea

Il bando può intervenire in una fase precedente alla pubblicazione, ma anche nella costruzione di un’azione di lancio o di un progetto live. Nel febbraio 2026, per esempio, Santachiara ha presentato l’album Minimarket con un’installazione in un negozio di Napoli, progetto sostenuto da SIAE attraverso Per Chi Crea.

Per l’edizione 2026, regolamenti, documentazione richiesta e modalità di accesso sono pubblicati sul sito ufficiale. La scadenza del 29 ottobre è unica per le quattro linee, ma la candidatura va costruita sulla base del bando scelto e dei requisiti previsti per ciascuna misura.